Klinik The IndRa Berbagi Layanan dengan Warga Binaan ODGJ

Jumat, 7 Januari 2022 | 13:17 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Klinik The Indra mengadakan bakti sosial perawatan luka dan pengobatan umum bagi warga binaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. (Foto: The Indra)

Jakarta, Beritasatu.com- Klinik The IndRa mengadakan bakti sosial perawatan luka dan pengobatan umum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sejumlah 500 warga binaan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur mendapat pelayanan medis sukarela.

Dalam siaran pers, yang diterima Jumat (7/1/2022), Penanggung Jawab Klinik The IndRa, Ni Made Swantari mengutarakan bahwa klinik The IndRa menunjukkan komitmen perawatan luka dimulai dari pengabdian masyarakat. The Indra dikenal sebagai klinik spesialis bedah plastik yang berfokus pada pelayanan perawatan luka terutama yang sulit sembuh.

“Kegiatan yang merupakan bagian dari program The IndRa Peduli ini menyasar warga ODGJ yang terlantar dan ditampung dalam panti karena belum ditemukan keluarganya. Adapun Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 merupakan panti sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

Kegiatan The IndRa Peduli rencananya dijadwalkan sebanyak 3 kali dalam setahun bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bertugas merawat pasien yang memerlukan bantuan perawatan luka maupun pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Harapan kegiatan ini adalah salah satunya dapat bertukar pengalaman perawatan luka terutama yang sulit sembuh dengan tenaga kesehatan setempat.

“Kami mendapat banyak pengetahuan mengenai luka, bagaimana cara membersihkan luka yang kotor. Pelayanan yang diberi ke warga memuaskan dan nyaman karena komunikasi dan interaksi dokter dengan warga berlangsung baik.” ucap Aliet Wicaksono, tim perawat yang bertugas di panti.

Menurut Aliet, definisi luka adalah terputusnya kontinuitas jaringan akibat trauma. Trauma yang terjadi dapat berlansung akut seperti kecelakaan lalulintas, luka bakar, maupun kronik atau berlangsung perlahan-lahan misalnya pada luka dekubitus atau luka diabetes. Pada prinsipnya penyembuhan luka terdiri dari 3 fase yaitu fase inflamasi, proliferasi dan fase maturasi.

Untuk mempersingkat waktu penyembuhan luka, umumnya luka harus dibersihkan dari jaringan yang tidak sehat, baik dengan pemberian bahan penutup luka (dressing) maupun tindakan operasi.

Yang penting dipahami adalah penyembuhan luka tidak semata hanya lukanya saja. Faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berperan pada penyembuhan luka harus diperhatikan. Kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol dapat mengganggu penyembuhan luka.

Penyembuhan luka bisa juga terganggu masalah obesitas dan adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi dapat memperpanjang fase penyembuhan luka. Untuk itu diperlukan peran aktif keluarga juga dalam proses penyembuhan luka.

Sebanyak 80 dari 500 warga binaan ODGJ mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Masalah kesehatan utama yang ditemukan adalah hipertensi dan penyakit kulit. Selain itu terdapat warga dengan luka yang cukup dalam dan sering kambuh saat sudah sembuh.

Beberapa warga yang memiliki masalah kesehatan kronik juga tidak luput mendapat perhatian dalam kegiatan ini berkat skrining yang sangat baik dari tim perawat Panti.

Selama ini, kata Ni Made, warga binaan kesulitan mendapatkan pengobatan karena masih menjalani proses pendaftaran kependudukan sehingga nantinya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang didukung BPJS. Selain pelayanan kesehatan, kegiatan ini juga memberikan edukasi kesehatan melalui pemutaran video yang diakhiri permainan edukatif cerdas tangkas.

Sumber: BeritaSatu.com