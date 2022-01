Kejar Herd Immunity, Cakupan Vaksinasi Capai 288.862.624 Juta Dosis Suntikan

Senin, 10 Januari 2022 | 18:08 WIB

Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan hari ini, Senin (10/1/2022), cakupan vaksinasi dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 telah mencapai 288.862.624 suntikan. Cakupan gabungan tiga dosis tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Minggu (9/1/2022) kemarin sebanyak 288.289.982 juta dosis suntikan.

Cakupan tersebut secara detail untuk dosis pertama mencapai 170.536.338 (81,88%) dan dosis kedua 116.999.284 (56,17%) dari total sasaran 208.265.720 orang. Sedangkan dosis ketiga yaitu boster vaksin untuk tenaga kesehatan mencapai 1.327.002 (90,34%) dari total sasaran 1.468.764 orang.

Total sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 orang terdiri dari tenaga kesehatan (1.468.764 orang), lanjut usia (21.553.118 orang), petugas publik (17.327.167 orang), masyarakat rentan (141.211.181 orang), kelompok usia 12-17 tahun (26.705.490 orang), dan kelompok anak usia 6-11 tahun (26,5 juta orang).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmiz mengatakan, vaksinasi dosis lengkap untuk 208,2 juta warga sasaran ditargetkan akan dicapai pada pertengahan tahun 2022.

Pemerintah juga merencanakan mulai tanggal 12 Januari 2022 akan memulai pemberian boster vaksin Covid-19 atau vaksin dosis ketiga kepada masyarakat. Booster vaksin dibutuhkan untuk semakin meningkatkan kebebalan tubuh menghadapi Covid-19 yang terus bermutasi dengan berbagai variannya.

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, saat ini Indonesia telah berhasil masuk dalam jajaran lima besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.361 dosis.

Capaian tersebut berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di duni. Indonesia menempati urutan ke-4 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, kemudian diikuti Brasil di peringkat kelima.

Sementara berdasarkan data tracker vaksinasi dari Bloomberg, Indonesia dengan rerata vaksinasi sebesar 954.710 juta dosis setiap hari diperkirakan membutuhkan waktu empat pekan lagi guna mencapai 75% dari seluruh populasi yang menerima setidaknya vaksinasi dosis pertama.

