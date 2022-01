Coach Rheo: Metode DOA-TRTO Efektif Atasi Stres Akibat Trauma

Rabu, 12 Januari 2022 | 20:23 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Coach Rheo dalam jumpa pers dan dan Peluncuran Program DOA-TRTO di Studio XXI Epicentrum Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, 12 Januari 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Peristiwa traumatik yang membekas dari masa lalu dapat menimbulkan tekanan stres berkepanjangan pada seseorang, Hal ini masuk dalam kategori PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) dalam istilah ilmiahnya. Trauma ini dapat diatasi dengan metode DOA-TRTO (Divine Oracular Assistance-Tension Releasing Therapy Online).

Demikian dikemukakan Caezarro Rey Abishur atau lebih dikenal sebagai Coach Rheo dalam jumpa pers dan Peluncuran Program DOA-TRTO di Studio XXI Epicentrum Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12//1/2022).

Coach Rheo mengatakan, dia berhasil menciptakan sebuah metodologi baru yang awalnya diterapkan pada dirinya sendiri. Selanjutnya cara ini berhasil membantu membuang beban emosi dalam dirinya.

“Empirisme pribadi ini yang kemudian saya terapkan untuk membantu banyak orang. Bagi saya ini sebuah berkat yang memberi manfaat bagi kehidupan sesama,” ujar salah satu pendiri Gadingkonseling @gadingkonseling Jakarta ini.

DOA-TRTO, papar Coach Rheo, memberi hasil signifikan bagi para relasinya dalam waktu relatif singkat. Banyak wawancara yang ia lakukan kepada para peserta yang mengalami PTSD, dan mereka dapat kembali pada zona nyaman (netral).

Coach Rheo menciptakan sistem yang sangat sederhana. Namun memberi dampak luar biasa. Dia membuat gebrakan baru yang belum pernah ada sebelumnya di industri kesehatan mental. Bahkan tanpa klien harus menceritakan detail permasalahan yang dihadapi, beban emosi bisa dilepaskan.

“Garansi 100% uang kembali jika beban emosi tidak netral dalam satu sesi. Netral adalah trauma terkait persoalan yang dialami klien kembali di titik nol. Ibarat bayi baru lahir tanpa luka,” ujar Trainer KKNI Level 6 BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) ini.

Menurut Coach Rheo, persoalan trauma masa lalu, semisal akibat pelecehan, atau trauma perkosaan yang penanganannya menghabiskan waktu bertahun-tahun, maka dengan metode DOA-TRTO, digaransi dapat diselesaikan hanya dalam satu sesi.

“Tidak lebih dari 60 menit beban emosi akibat PTSD bisa langsung netral,” ujar penyuluh yang telah menjalani puluhan sertifikasi, serta ratusan training di bidang pengembangan diri ini.

Coach Rheo merupakan seorang Mind Technology Expert yang mendapat pengakuan sebagai trainer, dan NLP Meta Master Practitioner of Neurosemantics, (International Institute of Neurosemantic, North Carolina USA), Associate Meta Coach dari (Meta Coach Foundation, Colorado, USA), serta Master Practitioner Of Neuro Linguistic Programming (NLP Society Florida, USA).

Ia berharap kemampuannya dapat menolong orang sebanyak mungkin. “Menolong adalah cara kita mengembangkan perasaan bersyukur. Mari kemampuan kita sebagai berkat Tuhan kita gunakan untuk memenuhi panggilan kemanusiaan,” ujar anak muda yang mengidolakan Bung Karno, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Joko Widodo, Susi Pudjiastuti, dan Deddy Corbuzier ini.

Menurut Coach Rheo, ratusan orang dari berbagai daerah, bahkan dari negeri jiran Malaysia, Singapura dan Slovenia, yang mengalami beban PTSD berhasil ditolongnya melalui pendekatan DOA-TRTO.

Dari mulai kasus trauma kedukaan, kebodohan masa lalu, menyakiti orang lain, trauma bully, persaingan karier, gagal bisnis, pelecehan seksual, pemerkosaan, hamil di luar nikah, kegagalan dalam berumah tangga, hingga dikucilkan keluarga.

Hadir dalam acara ini beberapa artis, selebritas, dan publik figur yang pernah ditangani Coach Rheo, dibantu membuang beban emosinya antara lain Barbie Kumalasari, Fadly Jackson, Hud Filbert, Roy Kiyoshi, Okky Baper, Ismi Melinda, Audrey Ff, Santosa Amin, Sonia Wijaya, Elmand, Lee Sachi, Gendis Dewanti, Rudi Kawilarang, dr Panndu Izz Ranggabirawa, Usama Harbatah, Michael Yukinobu De Fretes (NOBU), serta Mayang dan Chika (adik almarhumah artis Vanessa Angel).

Coach Rheo menyambut dengan senang hati setiap orang yang ingin mengambil sesi konsultasi pribadi bersamanya, melalui website www.doatrto.com atau www.linktree.com/doa_trto, dan instagram doa_trto.

Ia juga menerima sesi personal melalui zoom selama PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) berlangsung.

Sumber: BeritaSatu.com