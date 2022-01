Kemenkes: Vaksinasi Booster Capai Target Hingga Akhir Tahun

Kamis, 13 Januari 2022 | 16:22 WIB

Oleh : Wilsa Azmalia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, menyebutkan, target 21 juta sasaran vaksinasi booster diperkirakan akan tercapai pada Desember 2022.

Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi dosis 2, yang mana menjadi syarat untuk melakukan vaksinasi booster.

“(Target) ini setidaknya bisa sampai akhir Desember 2022, karena setidaknya kan yang mendapatkan dosis ke-2 perlu waktu 6 bulan ya,” jelas Nadia saat dihubungi Beritasatu.com, Kamis (13/1/2022).

Pelaksanaan vaksinasi booster pada tahap ini akan ditargetkan kepada 21 juta sasaran dengan prioritas bagi lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan serta sudah mempertimbangkan ketersediaan vaksin dalam negeri. Adapun kelompok rentan yang dimaksud yakni termasuk komorbid dan orang dengan kelainan imunitas.

BACA JUGA Lansia Kota Bogor Antusias Disuntik Vaksin Booster

Untuk ketersediaan vaksin untuk vaksinasi primer, dikatakan Nadia, pemerintah saat ini mempunyai dosis vaksin primer sebanyak 436 juta dosis.

Karenanya, untuk memenuhi target vaksinasi primer dan booster, pemerintah akan tetap berfokus pada prioritas pertama, yaitu percepatan vaksinasi primer, sembari menjalankan program vaksinasi booster.

“Pemerintah akan tetap fokus pada prioritas pertama dan pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kriteria cakupan vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi untuk lansia,” tutur Nadia.

Lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan vaksin sehingga target vaksinasi primer (dosis 1 dan 2) tidak terganggu, Nadia mengatakan selain dari jumlah stok vaksin yang sudah tersedia, akan ada donasi vaksin dari Covax diperkirakan sebanyak 54 juta dosis.

“Ada potensi donasi vaksin termasuk dari Covax yang kemarin sudah menjadi komitmen tapi belum datang, mungkin akan tiba sekitar antara Februari - Maret” kata Nadia.

BACA JUGA 34.698 Lansia Kota Bogor Jadi Target Pertama Vaksinasi Booster

Pendistribusian vaksin tersebut dijelaskan Nadia, akan tetap menggunakan mekanisme yang sudah dilakukan sebelumnya, baik untuk vaksin booster maupun vaksin primer. “Prinsinya first in first out,” ujarnya

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting, Rabu (12/1/20220, bahwa selama pandemi masih berlangsung dan ada Covid-19 varian baru masuk ke Indonesia, maka vaksin booster terus dipersiapkan.

"Tetapi yang kita persiapkan sekarang ini adalah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2, karena vaksinasi 1 baru mencapai 80% dan vaksinasi 2 sekitar 55%," jelasnya

Dikatakan Alexander, orang yang menerima booster tersebut harus sudah menerima vaksinasi ke-2 dan tidak mungkin bisa menerima booster kalau belum menerima vaksin 1 dan 2.

Demikian pemerintah terus mengajak masyarakat khususnya lanjut usia (lansia) untuk vaksinasi, karena masih rendah realisasinya, padahal targetnya 21 juta.

"Oleh karena itu, lansia sebagai populasi rentan yang bisa mengakibatkan naiknya mortalitas dan morbiditas rumah sakit, mereka ini yang harus dikejar untuk segera vaksinasi. Lansia dan kelompok rentan juga menjadi prioritas vaksin booster. Sementara untuk remaja, belum bisa karena syarat booster itu di atas 18 tahun," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com