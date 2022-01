Epidemiolog: Omicron Jadi Pemicu Naiknya Kasus Covid-19 hingga 1.000 Per Hari

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:21 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, salah satu pemicu terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia hingga tembus 1.000 kasus per hari adalah karena adanya varian Omicron.

“Jadi salah satu menjadi kunci meningkatnya kasus (Covid-19 di Indonesia) adalah kecepatan dari varian ini (Omicron) dalam menginfeksi. Ini terlihat dari penularan dalam waktu yang pendek sangat cepat,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (16/1/2021).

Menurut Dicky, peningkatan kasus ditemukan saat ini meningkat pesat, tentu kasus di masyarakat jauh lebih besar, namun keterbatasan kapasitas testing dan tracing sehingga kasus tersebut tidak terdeteksi.

Selain varian Omicron, Dicky juga menuturkan, peningkatan kasus Covid-19 saat ini juga dampak dari mobilitas dilakukan selama liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Namun, lanjutnya, mobilitas Nataru juga tidak menjadi penyebab tunggal, tetapi peningkatan Covid-19 dipicu oleh multifaktor. "Salah satunya, kehadiran Omicron lebih memberi pengaruh pada peningkatan kasus," katanya.

Varian Omicron, kata Dicky, patut diwaspadai. Sebab, meski cakupan vaksinasi sudah tinggi, namun varian Omicron dapat menyebar cepat bukan hanya pada masyarakat belum divaksinasi, namun yang sudah divaksinasi.

“Artinya masyarakat sudah divaksinasi saat ini, jangan merasa aman-aman karena pandemi ini belum selesai dari masa kritisnya, sehingga upaya kita menahan diri menjadi penting,” ucapnya.

Menurut Dicky, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini menuju puncak gelombang ketiga Covid-19. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah melakukan upaya mitigasi, agar lonjakan puncak gelombang ketiga tidak berdampak pada fasilitas kesehatan maupun berdampak pada sektor luar kesehatan dan juga tidak berdampak jangka panjang.

“Jangan sampai banyak yang terinfeksi, tapi karena tidak terdeteksi bisa menjadi long Covid-19,” ucapnya.

Adapun mitigasi dimaksud Dicky, yakni pemerintah kembali memperkuat protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, treatment) dan vaksinasi.

“Apalagi sekarang sudah mulai program vaksinasi booster, maka segera dikejar capaiannya pada kelompok berisiko tinggi dan PTM (pembelajaran tatap muka) harus dilihat per daerah, kalau kasusnya meningkat dalam waktu pendek sebaiknya kembali daring,” pungkasnya.

