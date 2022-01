Vaksin Booster CoronaVac Tingkatkan Ketahanan Hingga 80%

Minggu, 16 Januari 2022 | 18:14 WIB

Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Departement of Clinical Research Sinovac Biotech Co. Ltd Beijing Yaping Qiao mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dosis booster CoronaVac telah meningkatkan ketahanan dari 56% menjadi 80% terhadap gejala-gejala Covid-19. Studi ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Cile pada Oktober 2021.

“Pemberian booster CoronaVac juga mencegah perawatan di rumah sakit dari 84% menjadi 88%,” ungkap Yaping Qiao dalam simposium “Indonesian Congress Symposium on Combating COVID-19 Pandemic without Boundaries”, Minggu (16/1/2022).

Qiao menambahkan, berdasarkan hasil uji klinis yang dilakukan, CoronaVac juga menunjukkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang rendah, sehingga aman bagi anak usia di atas 3 tahun maupun ibu hamil dan menyusui.

“Penggunaan vaksin CoronaVac menunjukkan keamanan atau keselamatan yang baik untuk populasi 3 tahun ke atas. Pada perempuan hamil dan pasca melahirkan, setelah diberikan 252.430 dosis CoronaVac pada perempuan hamil dan baru melahirkan berusai 21-35 tahuh, hasilnya menujukkan CoronaVac memiliki insiden adverse events (AE) yang rendah, bahkan terendah dibandingkan vaksin lainnya. Untuk perempuan hamil, AE yang paling umum sakit kepala,” kata Qiao.

Selain itu, CoronaVac juga aman untuk penderita penyakit kronis. Hasil ini didapatkan setelah dilakukan uji klinis terhadap penderita diabetes mellitus, kanker, obesitas, gangguan pernapasan dan hipertensi.

“Dalam penelitian, jumlah orang yang melaporkan AE sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa CoronaVac cocok juga pada orang-orang yang mengalami mengalami penyakit kronis,” ungkap Qiao.

Sumber: BeritaSatu.com