Waspadai Omicron, NeoClinic Luncurkan Immune Booster

Senin, 24 Januari 2022 | 07:40 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- NeoClinic, klinik kesehatan berbasis teknologi yang dikembangkan Ralali.com menanggapi penyebaran Omicron di Indonesia dengan meluncurkan immune booster untuk meningkatkan imunitas tubuh. Immune booster merupakan proses penyuntikan antioksidan berisi vitamin C dan multivitamin B kompleks yang dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh.

“Ralali.com berupaya bantu pemerintah Indonesia dalam menekan angka penyebaran Covid-19 terlebih lagi dengan hadirnya varian baru Omicron. Melalui NeoClinic, kami berikan solusi kesehatan lewat Immune Booster Vitamin C dan multivitamin. Dengan hadirnya immune booster ini diharapkan dapat meminimalisir risiko terkena penyakit Covid-19,” kata CEO & Founder Ralali.com Joseph Aditya dalam keterangan tertulisnya Minggu (24/1/2022).

NeoClinic hadirkan dua varian immune booster, yakni Immune Booster Vitamin C 500mg dan Immune Booster multivitamin. Proses Immune Booster Vitamin C 500 mg ini diberikan melalui intravena yang bermanfaat untuk meningkatkan kadar vitamin C dalam tubuh dengan cepat. Vitamin C merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk dapat beraktivitas secara normal, berenergi dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh.

Kasus varian baru Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah melakukan serangkaian program mitigasi untuk mengurangi penyebaran kasus Omicron. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta menjaga daya tahan tubuh sebagai langkah awal untuk menekan penyebaran varian baru Covid-19.

Sumber: Investor Daily