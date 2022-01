Pencegahan Stunting Harus Dilakukan Multisektor

Sabtu, 29 Januari 2022 | 19:08 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Southeast Asia Ministers of Education (Seameo) Regional Center for Food and Nutrition (Recfon), Muchtaruddin Mansyur mengatakan, pencegahan stunting merupakan tugas bersama yang harus dilakukan oleh multisektor. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan sektor kesehatan saja. Untuk itu, Seameo Recfon mengambil peran pencegahan stunting melalui sektor pendidikan.

Hal ini disampaikan oleh Muchtaruddin dalam kegiatan webinar Seameo Refcon bertajuk “Sustaining Good Nutrition for All Amidst Covid-19 Pandemic”, di Jakarta, Kamis.

Muchtaruddin menyebutkan, ada dua aspek pengentasan stunting yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), yakni pola asuh dan pendidikan keluarga yang tidak hanya sebatas dalam penelitian tetapi implementasinya sampai menjadikan praktik baik.

“Jadi ada dua pendekatan pokok yang dilakukan untuk mendorong pengentasan stunting ini,” ucap Muchtaruddin dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (29/1/2021).

Muchtaruddin mengatakan, Seameo Recfon fokus pada peningkatan kapasitas tenaga pendidikan untuk dapat berperan dalam edukasi gizi dan edukasi keluarga.

Dikatakannya, edukasi gizi ini agar guru dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pangan lokal dapat dikonsumsi untuk mengendalikan stunting. Pangan lokal seperti konsumsi ikan dan lainnya yang saat ini belum menjadi kebiasaan dalam keluarga.

“Inilah kita kembangkan dan lakukan penelitian untuk mengetahui nutrisi apa yang kurang, dan itu dapat diisi oleh konten dari pangan lokal itu. Kalau masih kurang juga kemudian cari apa alternatifnya itu yang dilakukan,” ujarnya.

Muchtaruddin menuturkan, pihaknya melakukan sosialisasi kepada guru ini sejak 2018 dengan skema hybrid antara luring dan daring mempertimbangkan geografis Indonesia termasuk daerah terisolir yang sulit dijangkau.

Kemudian, sosialisasi dan pelatihan hybrid ini semakin dipercepat dengan kondisi pandemi yang memaksa semua orang beralih untuk memanfaatkan teknologi. Muchtaruddin menyebutkan, ada 2.000 guru telah terlibat dalam program pelatihan tersebut.

Ke depannya, lanjut Muchtaruddin, Seameo Recfon menargetkan dapat berkolaborasi dengan semua pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, saat ini baru ada 14 kepala daerah yang berkomitmen untuk mengendalikan stunting dan mendapat pendampingan dari Seameo Recfon.

