Cegah Puncak Kasus Omicron, Mobilitas Masyarakat Harus Dikurangi

Jakarta, Beritasatu.com - Guna mencegah puncak kasus Covid-19 varian Omicron, mobilitas masyarakat luas harus dikurangi. Hal tersebut ditegaskan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan saat konferensi pers terkait hasil Ratas Evaluasi PPKM, Senin (31/1/2022).Masyarakat diminta tetap waspada dan bersiap menghadapi puncak kasus varian Omicron.

"Yang pertama, kami minta tolong masyarakat tetap waspada. Tolong tetap hati-hati," pesannya.

"Kalau tidak perlu sekali berkerumun atau mobilitas yang kita kurangi, karena nanti dampaknya akan mudah tertular dan menularkan ke orang lain."

Menurutnya kasus varian Omicronini masih banyak ketidakpastiannya. Pasalnya, di Amerika kasus puncaknya akibat varian Omicron ini sempat 800.000 per hari dibandingkan dengan Delta 250.000 per hari. Sementara di Prancis puncaknya sekarang masih terus naik di 360.000 kasus per hari dibandingkan dengan Delta 60.000 hari.

