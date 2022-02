Indonesia Menuju Puncak Covid-19, Kemenkes Belum Bisa Prediksi

Sabtu, 5 Februari 2022 | 22:16 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com– Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, belum bisa memprediksi secara pasti puncak kasus Covid-19 yang terjadi pada Februari-Maret 2022 ini.

"Kami belum bisa memberikan prediksi yang pasti puncak Covid-19 bulan ini dan bulan depan, karena masih terus diperbaiki prediksinya berdasarkan perkembangan data yang ada," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (5/2/2022).

Kasus harian Covid-19 per Sabtu(5/2/2022) mencapai 33.729 kasus baru. Berdasarkan data itu, total pasien Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.480.423 orang. Seiring dengan kenaikan kasus yang signifikan ini, pemerintah sudah meramalkan puncak Covid-19 terjadi Februari-Maret ini.

Angka kasus harian diprediksi bakal lebih dari 100.000 sehari. Bahkan Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama mengutip Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) University of Washington menyebutkan bisa sampai 300.000-an sehari.

Menurut Siti Nadia Tarmizi, dengan memperhitungkan persentase pasien bergejala ringan (tanpa perawatan) dan yang perlu rawat inap, fasilitas kesehatan (faskes) masih mencukupi?.

"Iya masih cukup dengan memastikan pasien Covid yang gejala ringan dan OTG (orang tanpa gejala) melakukan isolasi mandiri (isoman) dan yang gejala ringan-sedang, lansia, komorbid sedang-berat bisa di isoter dan yang sedang-berat di rumah sakit," ungkap Nadia.

Saat ini, angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit nasional masih terkendali sekitar 20%. Selain itu masih ada potensi konversi penambahan tempat perawatan sampai dengan 30%.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memprediksi, jumlah kasus Covid-19 akan terus bertambah hingga mencapai puncaknya pada akhir Februari 2022. Hal itu disampaikan dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas Evaluasi PPKM secara virtual, Senin (31/1/2022).

Menurut Menkes Budi Gunadi, puncak gelombang Omicron di Indonesia, yang diperkirakan terjadi di akhir Februari 2022, akan lebih besar dua sampai tiga kali daripada puncak gelombang varian Delta.

“Jadi kalau puncaknya kita dulu pernah 57.000 kasus per hari kita mesti siap-siap dan hati-hati dan waspada, tidak perlu kaget kalau melihat di negara-negara lain itu bisa dua kali sampai tiga kali di atas puncak Delta,” ujarnya.

Menkes menjelaskan, di beberapa negara yang juga tengah menghadapi gelombang Omicron mencatat persentase kasus aktif di bawah varian Delta namun secara nominal jumlah orang yang masuk rumah sakit lebih tinggi dari varian Delta.

Sumber: BeritaSatu.com