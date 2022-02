Kasus Covid-19 Naik, Ray Basrowi: Perhatikan Kondisi Nakes

Senin, 7 Februari 2022 | 17:59 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ancaman terberat bagi tenaga kesehatan yang kewalahan dalam menangani pasien adalah adalah burnout syndrome. Nakes yang mengalami burnout syndrome, dengan derajat sedang dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja sehingga bisa berbahaya buat dirinya dan pasien juga.

Kementerian Kesehatan telah menyatakan Indonesia masuk gelombang ketiga Pandemi Covid-19 dengan varian Omicron, angka Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit bertambah hingga 60% sementara ICU sebanyak 30%. Potensi risiko tenaga kesehatan kewalahan juga meningkat. Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu langkah agar nakes tidak kewalahan menangani kasus baru.

Studi literatur terbaru yang dipublikasikan di The Indonesian Journal of Community and Occupational Medicine (IJCOM) menunjukkan bahwa potensi risiko kesehatan dan burnoutpada tenaga kesehatan bisa menjadi ancaman.

hal 1 dari 4 halaman

Halaman: 1234selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com