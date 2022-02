Tembus 100 Orang, Pakar: Wapadai Tingginya Angka Kematian

Sabtu, 12 Februari 2022 | 17:05 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jumlah angka kematian akibat Covid-19, per Jumat (11/2/2022) mencapai 100 orang.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama memberi peringatan waspada tinggi angka kematian yang kembali meningkat. Pasalnya, angka kematian saat ini meningkat 25 kali lipat jika dibandingkan dengan kasus kematian per 6 Januari 2021 dengan kasus kematian harian terendah yakni 4 kasus.

Tjandra menyebutkan, peningkatan kasus kematian ini terjadi di beberapa negara. Berdasarkan artikel di World Economic Forum yang berjudul “If Omicron is less severe, why are Covid-19 deaths rising?” menyebutkan bahwa pada 28 Januari 2022 Australia mengalami jumlah kematian sehari paling banyak selama pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, tercatat hampir 100 orang meninggal dalam dalam sehari akibat varian Omicron. Angka ini jauh lebih tinggi ketika Australia dihantam varian Delta.

Selain Australia, ada Amerika Serikat (AS) pada akhir Januari 2022 juga mengalami hal yang sama. AS pernah mengalami angka kematian rata-rata 2.200 orang per hari.

"Angka ini lebih tinggi daripada ketika mereka dihantam varian Delta September tahun yang lalu, di mana angka kematian tertinggi rata-rata dalam tujuh hari adalah 2.078 orang," papar Tjandra dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/2/2022).

Tjandra juga menyebutkan data lain menunjukkan bahwa di Korea Selatan angka kematian tertinggi harian terjadi pada 22 Desember 2021, yaitu 109 orang.

Sumber: BeritaSatu.com