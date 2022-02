Memperpanjang Hidup Masyarakat Lewat Kampanye Bijak Garam

Rabu, 16 Februari 2022 | 13:58 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto) terus mengusung kampanye “Bijak Garam” yang dilaksanakan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga secara global dengan nama “Smart Salt”. Program ini merupakan solusi cermat dalam mengurangi penggunaan garam di setiap masakan dengan mempertahankan cita rasa yang tetap seimbang. Keseriusan Ajinomoto soal diet garam ini bertujuan mencapai misi memperpanjang hidup masyarakat sampai 2030.

Pakar diet dan gizi klinik dr. Johanes Casay Chandrawinata, Sp.GK, MND memaparkan, masyarakat Indonesia banyak yang menyukai makanan bercita rasa asin dan gurih. Namun, mengonsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung garam dapat mengakibatkan masalah kesehatan, semisal obesitas, diabetes, hipertensi, kanker lambung, batu ginjal, serta stroke. Oleh karena itu, perlu menjaga pola hidup sehat, pembatasan asupan garam sama pentingnya dengan mengonsumsi buah dan sayur.

Dikutip dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, anjuran asupan garam harian adalah satu sendok teh atau 5 gram per orang per hari. Anjuran ini serupa dengan yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tetapi Jurnal Gizi Indonesia “Asupan Gula, Garam, dan Lemak di Indonesia: Analisis Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI) 2014” oleh Atmarita dkk, menyebutkan jika sebagian besar masyarakat Indonesia telah kelebihan asupan garam. Tercatat, sebanyak 46,3% orang Indonesia mengonsumsi garam kurang dari 5 gram per orang per hari. Sementara, lebih dari 50% orang Indonesia mengonsumsi garam 5 gram per orang per hari. Bahkan dari 50% itu, 18,9% di antaranya mengonsumsi garam lebih dari 10 gram per hari.

“Dalam penelitian A study on sensory properties of sodium reduction and replacement in Asian food using difference-from - control test (2015) oleh Jasmine Leong dkk., dijelaskan mengenai takaran garam yang tepat untuk masakan. Menurut penelitian, satu liter air membutuhkan takaran 8 gram garam agar rasa masakan tidak terlalu asin, juga tidak kelebihan garam. Misalnya untuk sop, satu liter air cukup ditambah 8 gram, sedangkan untuk tumisan yang dikonsumsi satu orang garamnya lebih sedikit sekitar 1/2 sendok teh. Saya anjurkan untuk mengutamakan tambahan bumbu tradisional, seperti bawang putih, jahe dan juga monosodium glutamat (MSG) dengan takaran satu sendok teh garam ditambahkan 1/2 sampai satu sendok teh MSG untuk bumbu masak sehari-hari untuk meningkatkan cita rasa,” ujar dr Johanes dalam acara “Ajinomoto Media Appreciation Day”, Selasa (15/2).

Dia juga menambahkan saat makan di luar rumah atau di restoran para pembeli bisa meminta kepada koki untuk mengurangi takaran garam, atau tidak menambahkan garam yang tersedia di atas meja sebelum makanan dicicipi.

“Jangan sering mengonsumsi kerupuk karena banyak kandungan garam. Harus diupayakan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan garam. Untuk menyeimbangkan, bisa dengan memakan buah-buahan segar dan memperbanyak sayur. Jadi kalau makan bakmi bisa minta ekstra sayur dan saat makan buah-buahan jangan ditambahkan saus dressing,” kata dr. Johanes.

Sebagai informasi, peran natrium dalam tubuh yaitu menjaga keseimbangan elektrolit, cairan tubuh, dan volume darah. Selain itu, garam dapat menambah cita rasa makanan dan sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pengawet alami.

Ada pun manfaat mengurangi konsumsi garam yaitu dapat menyeimbangkan cairan tubuh, tubuh terhidrasi dengan baik, badan menjadi lebih berenergi, mengurangi tekanan darah tinggi, jauh dari berbagai penyakit, menghindari stroke, menghilangkan begah atau kembung, dan membuat tulang lebih kuat.

Menjalani usianya yang lebih dari setengah abad, Ajinomoto semakin memperkuat komitmennya mendampingi masyarakat Indonesia dalam memberikan yang terbaik dengan terus berpegang teguh pada nilai Ajinomoto Shared Value (ASV) yang berfokus pada pilar: health and wellbeing, food resources, dan global sustainability. Melalui slogan globalnya “Eat Well, Live Well”, Ajinomoto terus memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus melangkah ke arah bisnis berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Melalui acara virtual “Ajinomoto Media Appreciation Day” tersebut, Direktur Ajinomoto Indonesia Yudho Koesbandryo membeberkan pencapaian dan berbagai inisiatif dari Ajinomoto selama 2021. Dia mengatakan, Ajinomoto telah menorehkan beberapa prestasi seperti "Halal Assurance System (HAS) Award 2021" yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta penghargaan kategori “Corporate Achievement on Halal Innovation Award” pada Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021 yang diadakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI.

Sedangkan Head of Public Relation Department Ajinomoto Indonesia Grant Senjaya mengungkapkan kegiatan ini merupakan kali pertama berkumpul dan bersilaturahmi pada 2022 dengan rekan-rekan media

“Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga bentuk apresiasi dari Ajinomoto kepada rekan-rekan media yang selalu setia mendukung kami hingga saat ini. Semoga di tahun 2022 dan di tahun-tahun selanjutnya hubungan baik, kerja sama dan kolaborasi antara Ajinomoto dan rekan-rekan media dapat terus berlanjut, sehingga hubungan antara Ajinomoto dan media menjadi semakin solid,” ungkapnya.

