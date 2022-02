Indonesia Belum Bisa Dipastikan Capai Puncak Gelombang Ketiga

Rabu, 23 Februari 2022 | 21:35 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut dalam seminggu terakhir tren kasus positif harian Covid-19 menurun. Namun, kepastian Indonesia sudah melewati puncak gelombang ketiga Covid-19 masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Perkiraan puncak adalah pada minggu keempat pada bulan Februari ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19, Alexander Kaliaga Ginting menyatakan Indonesia belum bisa dipastikan telah mencapai puncak gelombang ketiga Covid-19, karena masih terus terjadi kenaikan kasus harian, khususnya di luar Pulau Jawa.

Ia juga mengomentari terkait prediksi lembaga penelitian kesehatan global asal Universitas Washington AS, Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) yang menyatakan puncak gelombang ketiga di Indonesia bisa mencapai angka 300.000-an kasus sehari.

"Kita tidak bisa meniru atau disamakan situasi Covid-nya seperti negara Amerika maupun Eropa. Negara Belgia misalnya, luasnya hanya 1 Kabupaten Bogor saja dan Belanda seluas Banten. Benua Eropa walaupun banyak negara, tetapi wilayah tiap negara itu kecil dengan infrastruktur yang sudah baik," katanya ketika dihubungi Beritasatu.com, Rabu (23/2/2022).

Sumber: BeritaSatu.com