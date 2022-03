Wiku: 4 SE Satgas Bentuk Adaptasi Masyarakat Menuju Produktif

Rabu, 9 Maret 2022 | 13:11 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Satgas Penanganan Covid-19 telah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembaharuan kebijakan dengan menerbitkan empat surat edaran (SE) terkait penanganan Covid-19 yang mulai berlaku 8 Maret 2022. Keempatnya yakni SE Satgas No 11 Tahun 2022 terkait Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), SE No 12 terkait Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar negeri (PPLN), SE No 13 Tahun 2022 terkait kawasan Batam, Bintan dan Bali, serta SE No 14 Tahun 2022 terkait MotoGP Mandalika.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa empat SE satgas ini juga berdampingan bersama Instruksi Mendagri (Inmendagri) No 15 Tahun 2022 yang diterbitkan sehari sebelumnya. Di mana kebijakan-kebijakan ini adalah perkembangan terbaru kebijakan berlapis pengendalian Covid-19 nasional. "Pembaharuan ini dilakukan dalam rangka adaptasi menuju masyarakat yang semakin produktif dan aman beraktivitas di masa pandemi," kata Wiku pada konferensi pers tentang “Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia”, Selasa (8/3/2022).

Adapun perincian SE Satgas No 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri (PPLN) Dalam Masa Pandemi Covid-19.

1. Pemberlakuan kewajiban pemantauan kesehatan selama 1 x 24 jam untuk PPLN yang sudah divaksin dosis kedua/ketiga. Kewajiban tes ulang Covid-19 tetap berlaku baik entry test di pintu kedatangan secara terpusat, maupun di hari ketiga secara mandiri setelah menyelesaikan kewajiban pemantauan kesehatan.

2. Penetapan durasi karantina selama 7 x 24 jam untuk PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama dan PPLN yang tidak dapat divaksinasi akibat kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid. Kewajiban test Covid-19 ulang tetap berlaku pada kategori ini baik entry test di pintu kedatangan maupun exit test di hari ke-6 karantina yang keduanya dilakukan secara terpusat.

3. Karantina atau pemantauan kesehatan secara mandiri maupun terpusat tidak diberlakukan bagi PPLN khusus yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk di wilayah Bali, Batam, atau Bintan. Pembaharuan ini berlaku efektif sejak 8 Maret 2022.

Sumber: BeritaSatu.com