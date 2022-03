Awas, Varian Deltacron Mulai Menyebar di Eropa

Jumat, 11 Maret 2022 | 10:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa varian Covid-19 baru, bernama Deltacron yang mulai menyebar di sejumlah wilayah Eropa. Seperti dilaporkan Arabnews, Kamis (10/3/2022), merupakan kombinasi dari versi Delta dan Omicron yang diidentifikasi sebelumnya.

Pada Rabu (9/3), WWHO menyatakan bahwa varian, dijuluki "deltacron" oleh beberapa orang, "telah ditemukan menyebar di Prancis, Belanda dan Denmark. WHO juga yakin telah mengidentifikasi dua kasus di AS. WHO sudah berencana untuk mempublikasikan laporan temuannya segera.

Pengumuman yang mengkhawatirkan itu datang hanya beberapa hari sebelum 11 Maret, peringatan kedua hari, saat WHO mendeklarasikan pandemi global. Organisasi tersebut mengeluarkan peringatan serius bahwa varian baru berpotensi menjadi masalah besar di Eropa dan AS. Beberapa ahli, bagaimanapun, tidak begitu peduli.

BACA JUGA Haruskah Kita Khawatir dengan Deltacron, Ini Jawaban Pakar

William Lee, chief science officer di Helix, satu laboratorium di California yang mengurutkan sampel Covid-19, mengatakan kepada Daily Mail. “Fakta bahwa tidak banyak, bahkan dua kasus yang kami lihat berbeda, menunjukkan bahwa itu mungkin tidak akan naik ke level varian mengkhawatirkan,” katanya.

Jumlah keseluruhan kasus Deltacron tetap rendah, bahkan di negara-negara di mana beberapa penyebaran dari orang ke orang telah terdeteksi. Lee mengatakan dia bahkan tidak memperkirakan varian untuk menjamin namanya sendiri berdasarkan huruf Yunani.

Di AS dan sebagian besar Eropa, tempat kasus virus dan kematian umumnya telah turun, varian Omicron yang sangat menular tetap menjadi jenis yang dominan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com