Kemenkes: Penetapan Parameter Endemi Masih Tahap Diskusi

Senin, 14 Maret 2022 | 20:17 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga saat ini belum menetapkan parameter menjadi indikator menuju endemi. Pasalnya, parameter tersebut masih digodok, yakni masih dalam tahap diskusi bersama para ahli.

“Ini masih proses (diskusi),” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (14/3/2022).

Nadia menuturkan untuk menentukan provinsi atau kabupaten/kota yang sudah memasuki masa transisi ditentukan dalam evaluasi level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM).

Selanjutnya, ketika ditanya terkait dengan syarat penetapan pandemi harus melalui konsultasi dengan World Health Organization (WHO), Nadia menuturkan dalam penetapan pandemi, tidak perlu berkonsultasi dengan WHO. Akan tetapi, parameter penetapan pandemi ini merujuk pada rekomendasi-rekomendasi yang ditetapkan oleh WHO.

“Penetapan endemi tidak perlu konsultasi dengan WHO, kita perlu merujuk kalau ada rekomendasi-rekomendasi dari WHO,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rangka menuju endemi dari saat ini pandemi Covid-19, pemerintah telah melakukan sejumlah pelonggaran aktivitas seperti bebas tes antigen dan swabPCR untuk pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan vaksinasi lengkap, penambahan kapasitas transportasi publik, pelonggaran aturan ibadah, hingga kehadiran penonton dalam pertandingan.

