Epidemiolog Ingatkan Omicron BA.2 Berbahaya

Jumat, 18 Maret 2022 | 09:34 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan subvarian Omicron BA.2 merupakan Variant of Concern (VoC) sehingga harus diwaspadai karena berpotensi berbahaya. Pasalnya, BA.2 merupakan bagian dari varian Omicron yang diketahui tingkat penularannya 4 kali lipat lebih cepat dari varian Delta serta jumlah virusnya 10 kali lipat dari subvarian Omicron BA.1.

“Artinya, ini berbahaya sekali untuk kelompok berisiko baik itu lansia, komorbid, dan anak. Apalagi anak di bawah yang usia 5 tahun yang belum divaksinasi,” ujarnya saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (18/3/2022).

Menurut Dicky, varian Omicron BA.2 ini memiliki gejala umum sama seperti varian Covid-19 yang sebelumnya berupa flu, hidung meler, sakit tenggorokan, dan rasa lelah letih. Kemudian, ada gejala mirip flu biasa seperti batuk, bersin, dan suara serak, menggigil, sakit sendi, demam, sempoyongan, mata berkabut, kehilangan penciuman, pembesaran kelenjar, dan kehilangan nafsu makan serta nyeri dada.

Dikatakan Dicky, hal yang membedakan subvarian Omicron BA.2 karena selama ini varian tersebut masih bersirkulasi di kelompok yang sudah memiliki herd immunity atau kekebalan kelompok sehingga gejalanya ringan.

Adapun upaya untuk mengantisipasi yakni kepatuhan protokol kesehatan (prokes) 3M meliputi memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian, meningkatkan upaya testing dan tracing serta vaksinasi.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com