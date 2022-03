Sabtu, 19 Maret 2022 | 19:08 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus (ABK) sering kali kurang mendapat perhatian orang tua di Indonesia. Padahal, kesehatan gigi merupakan salah satu elemen penting dalam masa tumbuh kembang anak.

Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Yarsi, drg Liana Zulfa Sp Perio MARS mengatakan, membawa individu berkebutuhan khusus seperti autisme, down syndrome, ADHD, developmental delay, cerebral palsy dan lainnya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter gigi merupakan suatu tantangan tersendiri.

"Dokter gigi memang erat kaitannya dengan rasa cemas, terutama saat mendengar suara peralatan yang digunakan oleh dokter dan rasa sakit saat gigi dibersihkan. Hal-hal tersebut membuat individu berkebutuhan khusus enggan untuk melakukan perawatan gigi," kata Liana, di Jakarta, Sabtu (19/3/2022).

Menurut Liana, bila terdapat gigi yang berlubang sampai menyebabkan pembengkakan dan gangguan saat mengunyah, maka nutrisi yang dibutuhkan tubuh dapat berkurang atau timbul rasa sakit. "Kondisi ini dapat menyebabkan jadwal terapi dan sekolah anak berkebutuhan khusus menjadi terganggu," jelasnya.

Mencermati pentingnya perawatan gigi untuk individu berkebutuhan khusus, kata Liana, RSGM Yarsi meresmikan fasilitas Special Needs Dental Care Center, sebagai layanan medis terpadu di bidang gigi dan mulut untuk individu dengan disabilitas di segala usia.

"Kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk individu dengan special needs. RSGM Yarsi merupakan rumah sakit gigi dan mulut yang peduli terhadap kesehatan gigi individu dengan special needs di semua usia. Dengan alasan tersebut kami mengembangkan layanan Special Needs Dental Care Center ini," tandasnya.

