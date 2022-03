Epidemiolog Sarankan Ibadah Ramadan Harus Terapkan Prokes 3M

Selasa, 22 Maret 2022 | 22:49 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan meski kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, namun harus tetap waspada. Dalam hal ini, protokol kesehatan (prokes) 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) harus tetap diberlakukan termasuk pada saat menjalani ibadah Ramadan.

“Menurut saya, ibadah selama Ramadan tetap dianjurkan untuk jaga jarak dan memakai masker. Jangan dibebaskan karena kemungkinan besar varian Deltacron ada di Indonesia,” ujar Miko saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (22/3/2022).

Miko menuturkan sebaiknya pemerintah tidak mengubah kebijakan pelonggaran prokes saat Ramadan. Pasalnya, situasi kasus Covid-19 menurun ini dibarengi muncul varian Deltacron.

Varian Deltacron ini, lanjut Miko, menjadi perhatian WHO bahkan telah ada imbauan dari WHO agar semua negara berhati-hati. Dikatakan Miko, beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat (AS) memantau dan mengawasi perkembangan varian tersebut.

Menurut Miko, jika Indonesia tetap melakukan pelonggaran selama Ramadan, maka kemungkinan peningkatan kasus akan kembali terjadi. Apalagi, saat ini meski kasus Covid-19 dilaporkan terus menurun, namun angka kematian akibat Covid-19 masih tinggi.

“Walaupun kasusnya 7.000an tapi kematian masih 170 orang. Kematian ini mencapai masih di atas 2%,” ucapnya.

Menurut Miko, berkaca dengan tingginya kasus Covid-19 di Indonesia akibat varian Delta dan Omicron yang ditemukan di Indonesia, kemungkinan besar varian Deltacron bisa ditemukan di Indonesia.

“Peluang Deltacron ada di Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, Miko mengatakan, pemerintah boleh saja mempersiapkan kebijakan menuju endemi, tapi harus tetap mengantisipasi terjadi peningkatan kasus. Dalam hal ini, harus memastikan tingkat prevalensi di provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita tentukan prevalensi. Para ahli harus bertemu dan WHO harus menentukan berapa prevalensi untuk dianggap endemi. Jadi langkah-langkahnya harus jelas apa yang harus dilakukan pada waktu endemi,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com