Manfaat Asam Amino untuk Menjaga Daya Tahan Tubuh

Sabtu, 26 Maret 2022 | 20:56 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak pandemi Covid-19, masyarakat menjadi semakin sadar mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Salah satu caranya, dengan rutin berolahraga.

Pertanyaannya, apakah kita sudah rutin berolahraga dan menjalankan pola hidup sehat dengan benar dan apakah olahraga kita sudah efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh?

Olahraga teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan saat pandemi seperti ini dengan aturan untuk tetap di rumah, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan World Health Organization (WHO), masih mendorong semua orang untuk olahraga teratur.

Selain meningkatkan kesehatan mental, tinjauan ilmiah 2019 dalam Journal of Sport and Health Science menemukan bahwa olahraga dapat meningkatkan respons imun, menurunkan risiko penyakit, dan mengurangi peradangan.

Hanya saja, setelah berolahraga (terutama olahraga dengan intensitas tinggi) biasanya rasa nyeri akan timbul dan rasa tidak nyaman (muscle soreness) juga muncul karena adanya kerusakan jaringan otot.

Apalagi bagi para penggiat olahraga atau sport enthusiasts dan para atlet, muscle soreness ini dapat berlangsung beberapa lama. Jika tidak ditangani dengan tepat, rasa nyeri ini dapat mengganggu performa latihan.

Sumber: BeritaSatu.com