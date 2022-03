Down Syndrome’s Got Talent Ke-2 Kembali Digelar

Selasa, 29 Maret 2022 | 08:16 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Cordlife bersama Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrom (POTADS) menyelenggarakan acara 6th Trisomy Awareness Bash 2022 bertema “Mengenal Down Syndrome Lebih Dekat”. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com - Guna memperingati hari Down Syndrome Sedunia, Cordlife bersama Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrom (POTADS) menyelenggarakan acara 6th Trisomy Awareness Bash 2022 bertema “Mengenal Down Syndrome Lebih Dekat” di Neo Soho Central Park, Jakarta, Minggu (27/3/2022). Dalam acara ke-enam ini Cordlife kembali mengadakan Down Syndrome’s Got Talent Season 2, yaitu ajang perlombaan talenta yang diikuti oleh ratusan anak down syndrome di seluruh Indonesia dengan talenta-talenta yang luar biasa.

Down syndrome yang dikenal juga sebagai trisomi 21 adalah kelainan genetik yang dapat dideteksi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Kromosom manusia normalnya pada setiap sel berjumlah 46, namun bagi mereka dengan kondisi down syndrome memiliki jumlah 47 kromosom. Kelainan tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang anak dan menimbulkan perbedaan khas pada struktur wajah, postur tubuh, dan ciri fisik lainnya.

Asisten Manager PT Cordlife Persada, Wita Pratiwi mengungkapkan bahwa acara yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenal dan dekat dengan anak down syndrome.

Sumber: BeritaSatu.com