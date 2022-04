Bio Farma Jelaskan Mekanisme Pengadaan Vaksin dan Harga yang Bervariasi

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir menjelaskan tentang mekanisme pengadaan vaksin Covid-19 termasuk harga vaksin yang bervariasi, yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Komisi IX DPR, Rabu (6/4/2022), Honesti memberikan contoh pengadaan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Bio Farma berdasarkan bulk (bahan baku) dari Sinovac, harganya sesuai dengan keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yakni sebesar Rp 113.944 per dosis.

Sementara vaksin Coronavac berkisar Rp 165.322 hingga Rp 218.993 per dosis. Sedangkan harga vaksin Astrazeneca sebesar Rp 73.877 hingga Rp 78.331 per dosis. Kemudian harga vaksin Covovax mencapai Rp 105.230 per dosis.

“Jadi harga ini bervariasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu,” kata Honesti pada dalam RDP dengan Panja Komisi IX DPR mengenai Pengawasan terhadap Vaksin Covid-19 bersama Kepala BPOM dan Direktur Utama PT Bio Farma, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, sebelum Bio Farma menawarkan harga vaksin tersebut kepada Kemenkes dan mendapatkan keputusan penetapan harga vaksin dari menteri kesehatan, lebih dahulu diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, Honesti menjelaskan mengenai skema pengadaan vaksin, Bio Farma mendapatkan penugasan dari Kemenkes. Dalam hal ini, Bio Farma mendapat order kebutuhan vaksin dari Kemenkes.

"Kemudian, Bio Farma mencari produsen vaksin dan membuat permintaan pembelian. Khusus untuk vaksin Covid-19 ini, Bio Farma melakukan skema bilateral untuk beberapa jenis vaksin seperti Sinovac, Astrazeneca, dan Novavax," pungkas Honesti.

