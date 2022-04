Biotek Farmasi Beri Edukasi Pola Hidup Sehat di Era Endemi

Jakarta, Beritasatu.com - Biotek Farmasi Indonesia berkolaborasi dengan Driving Range The Club Gading Mas, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/4/2022), memberi edukasi pola hidup sehat di era endemi dengan tetap menjaga kesehatan dan berolahraga.

"Meski pandemi Covid 19 ditengarai mulai melandai, bukan berarti masyarakat bebas 100%. Pola hidup sehat perlu terus dijaga, tetap berolahraga dan peduli terhadap kesehatan. Sebab varian baru Covid 19 masih bermunculan. Kuncinya, jaga pertahanan tubuh agar kuat menghadapi berbagai serangan virus," ujar dr Izaak, saat mendampingi Toni Lay, CEO Biotek Farmasi memperkenalkan produk barunya, Viradef, kapsul untuk mengurangi infeksi, mengatasi peradangan dan meningkatkan energi.

Disebutkan sebagai dokter, dia berharap dampak virus benar benar menurun. Tetapi kita juga tahu, lingkungan kita tidak akan pernah benar benar bebas virus, dan varian baru masih mengintai. Varian baru bermunculan. Itu sebabnya masyarakat perlu herbal ini sebagai pencegahnya.

“Produk ini bisa untuk pencegahan bisa juga untuk pengobatan. Untuk yang dinyatakan positif maupun yang baru pilek-pilek saja. Langsung minum saja, “ kata Izaak dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

Ditegaskan, produk herbal ini bukan menggantikan Vitamin C, karena speknya jauh di atas Vitamin C. “Kebanyakan minum vitamin C bahaya juga lho, bisa batu ginjal. Kristal Oksalat. Produk ini nggak, “ jelasnya.

Toni Lay, CEO Biotek Farmasi menegaskan, Viradef masuk kategori produk herbal, sehingga bebas resep. “Ini produk pencegah Covid pertama yang bebas resep dan dijual bebas, “ katanya.

“Karena produk herbal, efek sampingnya sangat minim, bahkan tidak ada,“ sambungnya saat meresmikan booth produknya di tempat golf itu.

Dikatakan, hadir di Driving Range dan memperkenalkan ke dunia olahraga, merupakan pintu masuk Biotek ke komunitas.

“Tempat olahraga adalah lokasi berkumpulnya banyak orang, masing-masingnya boleh jadi membawa virus, karena itu pertahanan tubuh mesti kuat, “ jelasnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com