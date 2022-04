WHO Sedang Analisis Dua Subvarian Omicron Baru

Jenewa, Beritasatu.com- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sedang menganalisi puluhan kasus dari dua subvarian baru dari jenis virus corona Omicron yang sangat menular. Seperti dilaporkan Reuters, Senin (11/4/2022), WHO akan menilai apakah sub varian itu lebih menular atau berbahaya.

WHO telah menambahkan BA.4 dan BA.5, varian saudara dari varian BA.1 Omicron asli, ke daftarnya untuk pemantauan. WHO sudah melacak BA.1 dan BA.2 yang sekarang dominan secara global, serta BA.1.1 dan BA.3.

WHO menyatakan telah mulai melacak subvarian baru karena mutasi tambahan yang perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami dampaknya pada potensi pelarian kekebalan.

Virus bermutasi sepanjang waktu tetapi hanya beberapa mutasi yang memengaruhi kemampuannya untuk menyebar atau menghindari kekebalan sebelumnya dari vaksinasi Covid-19 atau infeksi, atau tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkannya.

Subvarian BA.2 sekarang mewakili hampir 94 persen dari semua kasus berurutan dan lebih menular daripada saudara kandungnya. Namun bukti sejauh ini menunjukkan bahwa hal itu tidak lebih mungkin menyebabkan penyakit parah.

Menurut WHO, hanya beberapa puluh kasus BA.4 dan BA.5 yang telah dilaporkan ke database GISAID global.

Pekan lalu, Badan Keamanan Kesehatan Inggris menyatakan BA.4 telah ditemukan di Afrika Selatan, Denmark, Botswana, Skotlandia, dan Inggris dari 10 Januari hingga 30 Maret.

Semua kasus BA.5 berada di Afrika Selatan pada minggu lalu. Namun pada Senin, kementerian kesehatan Botswana menyatakan telah mengidentifikasi empat kasus BA.4 dan BA.5, semuanya kasus terdapat di antara orang berusia 30 hingga 50 tahun yang divaksinasi penuh dan mengalami gejala ringan.

