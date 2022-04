Persi Desak Keputusan Menteri Kesehatan yang Merugikan RS Ditinjau Ulang

Jakarta, Beritasatu.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secepatnya merevisi dan meninjau ulang Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No 1112 Tahun 2022 tentang Perubahan KMK No 5673 Tahun 2021 (Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Covid-19) yang dikeluarkan pada 7 April dan berlaku surut per 1 Januari 2022.

"Keputusan Menkes tersebut jelas merugikan rumah sakit dan wajib ditinjau ulang. Kami mengimbau ada peninjauan kembali besaran tarif dan tidak berlaku surut," tegas Ketua Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Persi, dr Daniel Budi Wibowo ketika dihubungi Beritasatu.com, Rabu (20/4/2022).

BACA JUGA Rumah Sakit Dirugikan, ARSSI Desak Keputusan Menkes Direvisi

Atas sikap keberatan tersebut, Persi sudah mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan perlunya peninjauan ulang dan revisi atas kebijakan itu.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com