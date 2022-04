Novavax Klaim Vaksin Kombinasi Covid dan Flu Tunjukkan Hasil Awal Menjanjikan

Washington, Beritasatu.com- Vaksin Novavax yang menargetkan Covid dan flu menunjukkan respons imun menjanjikan yang sebanding dengan vaksin tunggalnya melawan virus. Seperti dilaporkan CNBC, Rabu (20/4/2022), klaim itu disampaikan Chief Medical Officer Novavax, Filip Dubovsky.

“Perusahaan berencana untuk bergerak maju dengan uji coba fase dua tahun ini untuk mengkonfirmasi tingkat dosis yang sesuai, dan meluncurkan uji coba fase tiga pada kemanjuran saat musim flu 2023 paling cepat,” kata Dubovsky.

Pada Rabu, Novavax menyatakan vaksinnya yang menargetkan Covid-19 dan flu memicu respons kekebalan yang serupa dengan vaksin tunggal terhadap setiap virus, dalam indikasi awl. Vaksin kombinasi ini menargetkan kedua virus dapat terbukti efektif meskipun studi lebih lanjut diperlukan.

Chief Medical Officer Filip Dubovsky, saat telepon dengan wartawan, mengatakan uji klinis fase awal perusahaan menemukan bahwa hingga 25 mikrogram formulasi Covid dikombinasikan dengan hingga 35 mikrogram formulasi flu memicu tingkat antibodi pelindung yang menjanjikan.

“Apa yang kami tunjukkan dalam penelitian ini adalah kami bisa mendapatkan respons imun yang benar-benar sebanding dengan apa yang dilakukan masing-masing vaksin sebelum kombinasi,” ujar Dubovsky.

Peserta dalam uji coba fase satu memiliki usia rata-rata 59 tahun dan semuanya sebelumnya telah menerima vaksin Covid. Novavax mempresentasikan data di Kongres Vaksin Dunia di Washington, DC, pada hari Rabu.

Pakar kesehatan masyarakat memperkirakan Covid menjadi virus pernapasan musiman yang mirip dengan flu yang kemungkinan akan memerlukan vaksinasi tahunan karena kekebalan dari suntikan berkurang seiring waktu.

Para pembuat vaksin berlomba-lomba mengembangkan suntikan kombinasi yang menargetkan kedua virus tersebut untuk memudahkan orang mendapatkan perlindungan saat Covid dan flu bersirkulasi secara bersamaan.

“Vaksin kombinasi adalah intervensi kesehatan masyarakat yang menarik. Anda menghadapi dua penyakit yang mengancam jiwa dalam satu kontak medis, dan cukup memberikan satu vaksinasi,” tambah Dubovsky.

Novavax, peserta awal dalam kompetisi 2020 pemerintah AS untuk mengembangkan vaksin Covid, saat ini tidak memiliki vaksin resmi di AS. Perusahaan meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) untuk mengesahkan vaksin Covid-nya pada Januari. Kepada wartawan pada Rabu, Dubovsky mengatakan bahwa FDA masih meninjau permohonan Novavax.

