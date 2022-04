Kemenkes: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pengendalian Covid-19 di Indonesia terbilang lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya termasuk negara ASEAN.

"Kalau kita melihat Malaysia sendiri masih mencatatkan 4.000 kasus per hari pada 24 April lalu. Kemudian, Singapura 2.000 kasus per hari, dan Thailand itu hampir 15.000 kasus dan Australia 33.700 kasus per hari," kata Nadia saat memberikan keterangan pers terkait "Dinamika Vaksin Covid-19" secara daring Senin (25/4/2022).

Nadia mengatakan, saat ini kondisi pandemi sudah cukup terkendali walaupun pelonggaran berbagai aktivitas telah dilakukan. Bahkan sejak awal Ramadan, pemerintah memutuskan bisa mudik tahun ini setelah dua tahun tidak melakukan mudik dan berkumpul dengan keluarga besar.

Dikatakan Nadia, pertimbangan pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik karena telah melakukan pelonggaran aktivitas untuk daerah berada di wilayah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 dan tidak terjadi peningkatan kasus yang terjadi secara signifikan.

"Kalau kita melihat angka konfirmasi harian cenderung turun terus, pada tanggal 25 April 2022 dilaporkan sebanyak 317 kasus. Jauh turun dibandingkan pada saat kita mengalami puncak Omicron ataupun pada saat kita mengalami varian Delta yang dengan angka kematian yang cukup tinggi," ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com