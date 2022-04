Ini Lima Tips Cegah Penularan Covid-19 Saat Mudik Lebaran

Jakarta, Beritasatu.com - Melandainya kasus Covid-19 membuat pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik di lebaran Idulfitri tahun ini. Meski demikian, agar mudik lebaran tidak berdampak signifikan terhadap penularan kasus Covid-19 maka tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama mengimbau masyarakat untuk menerapkan 5 tips mudik lebaran saat pandemi Covid-19.

Pertama, sesuai kebijakan yang sudah ada maka bagi yang belum agar segera mendapat vaksinasi booster. Dalam hal ini, vaksin booster sebaiknya bukan hanya bagi pemudik tapi juga bagi keluarga di kampung halaman.

"Ini bukan hanya bermanfaat bagi para pemudik tetapi juga tentu diharapkan juga punya dampak bagi memberi perlindungan juga bagi kemungkinan penularan di kampung halaman yang dikunjungi," ujar Tjandra Yoga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2024).

Kedua, para pemudik agar tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) dalam hal memakai masker secara ketat dan juga secara rutin mencuci tangan.

Ketiga, para pemudik perlu berupaya optimal untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, tentu tidak terlalu mudah dan perlu disesuaikan dengan situasi lapangan yang ada.

Tjandra menyebutkan, sesuai anjuran WHO maka setidaknya ada tiga hal harus terpaksa ada dalam kerumunan di antaranya jika ada kerumunan sebaiknya di ruang terbuka daripada di ruang tutup. "WHO menyebutnya sebagai open air spaces safer than enclosed spaces. Artinya ada dua hal kalau harus berkumpul," ucapnya.

"Memang akan jauh lebih baik kalau dilakukan di udara terbuka saja dan kalau terpaksa harus di dalam ruangan maka seharusnya ada ventilasi terbuka dengan udara luar," sambungnya.

Sumber: BeritaSatu.com