Hepatitis Akut Masih Misteri, Tjandra Yoga: Jangan Panik tetapi Waspada

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Kesehatan Dunia (WHO) sampai saat ini belum mengetahui sumber penyebab penyakit hepatitis akut. Apakah bersumber dari bakteri atau virus, sampai saat ini sama sekali belum diketahui atau dengan kata lain jenis penyakit ini masih misteri.

"Hingga 3 Mei 2022, WHO belum mengetahui penyebab hepatitis akut," kata mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan pers tertulis diterima Beritasatu.com, Rabu (4/5/2022).

Kendati demikian, Tjandra meminta semua pihak perlu waspada tetapi tidak perlu menjadi panik yang tidak beralasan.

Di sisi lain, katanya, negara tentu perlu mengambil langkah antisipasi yang diperlukan, dan masyarakat melakukan langkah kewaspadaan pada setiap keluarga.

"Sementara itu kita terus ikuti bukti-bukti ilmiah yang akan tersedia dalam hari-hari mendatang ini," kata Tjandra Yoga.

Tjandra Yoga menjelaskan, hingga 3 Mei 2022, WHO Kantor Amerika Sertikat (AS) menyatakan sudah ada lebih dari 200 kasus dari 20 negara di dunia. Hal ini bermula dari pada 5 April 2022, WHO pertama kali mendapat notifikasi kasus ini dari Inggris, yang kemudian dimasukkan dalam Disease Outbreak News (DONs) WHO 15 April 2022, yang berbagai berita menyebutnya sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh WHO.

Ia menjelaskan jika ada kasus penyakit apapun di dunia yang tidak seperti biasa maka akan dimasukkan dalam Disease Outbreak News (DONs).

