Subvarian Covid-19 BA.2.12.1 Menyebar dengan Cepat di AS

New York, Beritasatu.com- Subvarian Covid-19 baru BA.2.12.1 menyebar dengan cepat di Amerika Serikat (AS). Seperti dilaporkan New York Times, Kamis (5/55/2022), subvarian BA.2.12.1 memunculkan subvarian sendiri, yang membuat kasus virus corona baru di Amerika Serikat terus meningkat.

Virus corona terus bermutasi sedangkan beberapa varian tampaknya menghilang, sehingga menyebabkan riak gelombang kecil di belakangnya, yang lain terus mendorong wabah besar.

Para ahli mengatakan bentuk baru, BA.2.12.1, menyebar dengan cepat dan kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan akan menjadi bentuk virus yang dominan di AS. Belum ada indikasi yang menyebabkan penyakit yang lebih parah.

Dalam pekan yang berakhir Sabtu (30/4), menurut perkiraan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), BA.2.12.1 membuat sekitar 36 persen dari semua kasus baru di AS.

Jumlah itu naik dari 26 persen kasus minggu sebelumnya, dan 16 persen infeksi selama minggu kedua di bulan April. Angka terbaru adalah perkiraan kasar, dapat direvisi karena lebih banyak data masuk. Urutan genetik virus dilakukan pada sebagian sampel di seluruh negeri.

Pertama kali terdeteksi di AS oleh pejabat kesehatan negara bagian New York pada bulan April, BA.2.12.1 menyebar lebih cepat daripada versi pertama varian Omicron, yang menyebabkan lonjakan besar kasus selama musim dingin. Versi ini merupakan turunan dari BA.2.

Tampaknya BA.2.12.1 telah menyebar lebih cepat, meskipun alasannya masih dalam penyelidikan. Memang, virus tampaknya terus mencari cara untuk menyebar dengan lebih mudah.

"Omicron lebih menular daripada Delta, yang lebih menular daripada Alpha," kata Krista Queen, direktur genomik virus dan pengawasan di Louisiana State University.

BA2.12.1 membangun tren itu, tambah Queen, "dan itulah mengapa sekarang subvarian itu mengambil alih, terutama di Timur Laut".

Queen memperkirakan peningkatan infeksi menyebar dari Timur Laut ke Selatan lalu ke Barat, mendorong lebih banyak wabah.

"Kami sudah melihatnya di sini di Louisiana. Pengurutan sampel komunitas terbaru kami semuanya adalah BA.2.12.1, dan sampel tersebut berasal dari pertengahan April," kata Queen, yang mengawasi analisis genetik untuk virus di universitas tersebut.

Namun, hampir setiap infeksi yang dilaporkan di seluruh negara berasal dari subvarian Omicron, dan meskipun BA.2 masih merupakan bentuk yang dominan, BA.2.12.1 dengan cepat mulai berkembang.

Rochelle Walensky, direktur CDC, mengatakan minggu lalu bahwa badan tersebut mulai fokus pada BA.2.12.1 selain BA.2.

"Secara epidemiologis, tidak tampak seolah -olah kita melihat penyakit yang lebih parah di tempat -tempat yang memiliki lebih banyak kasus. Jadi kami tidak mengantisipasi penyakit yang lebih parah dari beberapa subvarian ini, tetapi kami secara aktif mempelajarinya," katanya.

Rawat inap meningkat lebih lambat daripada kasus baru - naik 18 persen dalam dua minggu - tetapi angka itu cenderung mengikuti peningkatan kasus. Kematian telah menurun 17 persen dalam dua minggu terakhir.

Namun, penelitian awal menunjukkan bahwa BA.2.12.1 menghindari pertahanan kekebalan tubuh lebih gesit daripada versi virus corona sebelumnya. Subvarian BA. 2.12.1 tampaknya menjelaskan beberapa ukuran untuk penyebarannya yang cepat.

Sumber: BeritaSatu.com