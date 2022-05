Kematian Covid-19 di RI 7 Kali Lipat, Ini Tanggapan Kemenkes

Jakarta, Beritasatu.com - Kemenkes memberikan tanggapan terkait klaim WHO yang menyebutkan bahwa kematian Covid-19 di Tanah Air tujuh kali lipat data resmi. Seperti diketahui, Badan Kesehatan Dunia (WHO) meyakini, kematian akibat Covid-19 di Republik Indonesia (RI) jumlahnya 7 (tujuh) kali lipat dari laporan resminya. WHO percaya banyak negara yang kurang perhitungan dalam jumlah kematian akibat Covid, di mana hanya 5,4 juta yang dilaporkan.

Estimasi WHO, pandemi Covid-19 telah menyebabkan kematian hampir 15 juta orang di seluruh dunia. Data resmi WHO itu mengungkap bahwa pandemi virus corona yang menewaskan hampir tiga kali lebih banyak orang daripada yang dilaporkan secara resmi.

BACA JUGA Vaksinasi Covid-19: Dosis Booster Dekati 41 Juta Suntikan

Data WHO dalam rasio kelebihan kematian pada 2020 dan 2021 dibandingkan dengan kematian Covid-19 yang dilaporkan, menempatkan Indonesia di posisi keempat di belakang Mesir, India dan Pakistan.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com