Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Tidak Akan Menular ke Manusia

Jakarta, Beritasatu.com - Penyakit mulut dan kuku (PMK) atau foot and mouth disease (FMD) adalah penyakit pada hewan yang praktis tidak menular pada manusia. Hal tersebut dipaparkan oleh mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara sekaligus mantan Dirjen Pengendalian Penyakit dan KaBalitbangkes Kemenkes, Prof Tjandra Yoga Aditama.

Terakhir penyakit mulut dan kuku (PMK) ini menyerang sedikitnya 1.247 ekor ternak sapi di Jawa Timur. Diakui PMK bukanlah masalah kesehatan masyarakat dan sepenuhnya masalah kesehatan hewan.

"Memang pernah ada laporan penularan pada manusia, seperti misalnya disampaikan European CDC pada 2012 yang berjudul 'Transmission of Foot and Mouth disease to humans visiting affected areas', tetapi itu adalah sangat jarang dan hanya terjadi pada mereka yang betul-betul kontak langsung," kata dia dalam keterangan resminya kepada Beritasatu.com, Senin (9/5/2022).

