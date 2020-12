IFaS-Fest 2020, Ajang Kreatif Adaptasi Kebiasaan Baru

Kamis, 10 Desember 2020 | 18:28 WIB

Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS-Fest) 2020 mengusung tema Adaptasi Kebiasaan Baru (Foto: ist)

Jakarta, Beritasatu.com - Innovations of Frequency and Standardization Festival (IFaS-Fest) 2020 mengusung tema Adaptasi Kebiasaan Baru Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen SDPPI Kemkominfo). Ajang kompetisi tahunan kali ketiga ini bertujuan mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penggalian ide kreatif dan inovatif para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Ditjen SDPPI tersebut sekaligus sebagai bagian dari branding lembaga.

“Tahun lalu, IFaS-Fest 2019 mengangkat tema Go Branding, menunjukkan kepada masyarakat bagaimana keragaman inovasi mampu memberikan solusi terbaik. Sedangkan pada kegiatan perdana, IFast- Fest 2018 mengangkat tema Innovation Sharing. Ini merupakan rintisan dalam mengaplikasikan secara konsisten ide, gagasan dan konsep kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,”ungkap Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo Ismail.

IFaS-Fest 2020 terbagi dalam tiga kelompok kompetisi. Pertama, SDPPIdea, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh ASN Ditjen SDPPI menyampaikan ide atau karya inovasi dan mendapatkan model/usulan/ide/karya inovasi yang memberikan manfaat bagi Ditjen SDPPI, negara, dan bangsa Indonesia. Ada dua kategori dalam SDPPI Idea, yaitu Idea and Innovation dan SDPPI Data Challenge.

Kelompok kedua, SDPPI Creator, yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pegawai Ditjen SDPPI dalam mem-branding institusinya melalui video dan foto. Ada dua kategori dalam SDPPI Creator, yaitu Best Short Movie dan Best Impactful Photo.

Kelompok kompetisi ketiga adalah SDPPI Choice Award, merupakan apresiasi terhadap unit pelaksana teknis (UPT) yang sudah melakukan kinerja pelayanan terbaik dan dapat menginspirasi UPT lain untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pelayanan ke masyarakat. Ada enam kategori dalam SDPPI Choice Award, yaitu Administrasi Terbaik, Penindakan Hukum Terbaik, Pelayanan Publik Terbaik, Monitoring dan Penanganan Gangguan Terbaik, Best Looking Office dan Penyelenggaraan Maritime on the Spot (MOTS) Terbaik.

Kegiatan ini sudah berlangsung sejak 5 Oktober 2020 untuk semua kelompok kompetisi. Puncak IFaS-Fest 2020 dilaksanakan secara virtual pada 10 Desember 2020 dengan mengumumkan seluruh pemenang kategori kompetisi. Meski kegiatan ini dilaksanakan secara virtual, acara yang dipusatkan di Hotel Pullman Jakarta itu tetap dihadiri sejumlah pejabat Ditjen SDPPI dan perwakilan UPT.

Sumber:PR