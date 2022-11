Sadako DX, Menantang Logika Video Terkutuk dan Setan Penjemput Maut

Judul : Sadako DX

Genre Film : Horor

Sutradara : Hisashi Kimura

Penulis : Kôji Suzuki, Yuya Takahashi

Pemain : Hiroyuki Ikeuchi, Kazuma Kawamura, Fuka Koshiba, Mario Kuroba, Naomi Nishida, Hiroyuki Watanabe, Yuki Yagi

Durasi : 100 menit

Jakarta, Beritasatu.com- Teror video terkutuk dari setan pencabut nyawa Sadako rupanya belum usai. Muncul pertama tahun 1998 dengan judul Ringu, film horor itu langsung menjadi fenomenal. Masih berlatar asli Jepang, Sadako DX menantang logika di era digital.

Pamor Sadako sebagai setan yang mengerikan memang sudah mendunia. Saat rilis akhir Oktober lalu, kampanye pemasaran bahkan membuat sosok Sadako hadir di 50 unit taksi kota Tokyo, Jepang. Produser bekerja sama dengan aplikasi telepon pintar S.RIDE untuk kolaborasi proyek “Taksi Sadako”.

Puluhan taksi itu memamerkan karya seni bertema khusus Sadako. Selain video menakutkan di dalam kabin yang menampilkan sosok seram Sadako, ada pula program augmented reality yang memungkinkan pemirsa melihat Sadako merangkak keluar dari kabin taksi mereka.

BACA JUGA

MAXstream Persiapkan 4 Film Bergenre Horor, Tayang 2023

Hantu berambut panjang terurai dari sumur gelap ini bahkan juga dibuat ulang dalam versi Hollywood berjudul The Ring pada 2002. Aktris Naomi Watts memerankan tokoh wartawati yang menginvestigasi kematian misterius empat remaja, termasuk keponakannya sendiri.

Kisah Sadako DX bermula dari polemik talk show soal rumor video terkutuk yang akan merenggut nyawa setiap penontonnya. Di acara itu, gadis jenius bernama Ayaka Ichijo (Fuka Koshiba) beradu argumentasi dengan Master Kenshin (Hiroyuki Ikeuchi), seorang tokoh spriritual.

Dengan skor IQ 200, Ayaka tentu mengandalkan logika dan menolak percaya pada takhayul. Sebaliknya, Master Kenshin memperingatkan kutukan video sungguh nyata dan banyak orang terancam nyawanya. Master Kenshin menantang Ayaka memecahkan rentetan kasus kematian misterius dengan memberikan video terkutuk itu.

Ketegangan mulai terjadi saat Futaba (Yuki Yagi), adik Ayaka ternyata malah menonton video terkutuk pemberian Master Kenshin. Teror makhluk halus yang berdatangan membuat Futaba panik. Pertolongan dari sang ibunda Chieko (Naomi Nishida) ternyata juga tak banyak membantu.

Keluarga yatim ini harus mengandalkan kecerdasan Ayaka untuk mencari solusi. Bertranformasi sesuai zaman, Sadako tidak lagi menunggu waktu seminggu untuk menjemput ajal, tapi cukup 24 jam saja.

Skenario film Sadako DX digarap apik oleh Yuta Takahashi yang pernah menggarap serial Kamen Rider Ex-Aid dan versi live action dari Lupin the IIIrd: Fujiko Mine's Lie. Gaya Takahashi membuat film ini dialog-dialog komedi yang bisa meredakan ketakutan penonton. Karakter komikal Oji Maeda (Kazuma Kawamura), peramal muda yang ditinggal mati kekasihnya. Termasuk juga kehadiran pakar komputer Rodio Kanden (Mario Kuroba).

BACA JUGA

Film Horor Jailangkung: Sandekala Siap Rilis di Bioskop pada 22 September

Kepanikan mencari solusi dan rentetan sosok menyeramkan Sadako dalam berbagai versi menjadi kekuatan alur film ini. Di sisi lain, sutradara Hisashi Kimura yang pernah menggarap film Ataru The First Love & the Last Kill juga masih mempertahankan "adegan epik" Sadako yang merangkak keluar dari sumur tua.

Selain kekuatan cerita, akting para pemain Sadako DX tergolong biasa saja. Sesekali penonton dipancing tertawa oleh dialog-dialog karakter konyol Oji maeda. Namauan tentu pertaruhan sutradara terletak pada rentetan adegan mencekam Sadako yang mungkin bisa membuat penonton menjerit-jerit ketakutan.

Namun ending Sadako DX yang justru menjadi kunci kepuasan penonton. Pengalaman sinematik yang ditawarkan film ini bukan hanya kejutan dan rasa takut dari setan penjemput maut. Rasa penasaran penonton dipastikan terjawab, dan bukan mustahil justru terbahak-bahak setelah menyimak akhir film ini.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com