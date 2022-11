Black Panther: Wakanda Forever Perpanjang Rekor Box Office di AS

Los Angeles, Beritasatu.com – Film sekuel, Black Panther: Wakanda Forever memperpanjang rekor box office-nya di minggu kedua sejak peluncurannya dengan penjualan tiket senilai US$ 67 juta selama akhir pekan, menurut perkiraan pihak studio pada Minggu (20/11/2022) waktu AS.

Sementara itu film She Said, tentang investigasi jurnalistik terhadap Harvey Weinstein mengalami kendala.

Setelah peluncurannya senilai US$ 180 juta, sekuel Black Panther garapan Ryan Coogler turun 63 persen di pekan keduanya. Dalam perjalanan menuju lebih dari US$ 1,3 miliar dari penjualan tiket, film Black Panther yang pertama bertahan dengan sangat baik, hanya turun 44,7 persen pada akhir pekan kedua di tahun 2018.

Tetapi sebagian besar rilis film keluaran Marvel baru-baru ini mengalami penurunan yang serupa atau sedikit lebih buruk. Contohnya Thor: Love And Thunder, Spider-Man: No Way Home dan Black Widow semuanya menurun 68 persen pada akhir pekan kedua mereka.

Wakanda Forever dibuat setelah kematian sang bintang utama, Chadwick Boseman. Film ini asih dibintangi oleh Letitia Wright, Angela Bassett dan Tenoch Huerta.

Di global, film ini telah mengumpulkan US$ 546 juta, dan harus terus mendorong penjualan selama liburan akhir pekan Hari Thanksgiving yang akan datang.

Rilisan baru teratas minggu ini adalah film Menu, sebuah film sindiran masakan tinggi keluaran Searchlight Pictures yang dibintangi oleh Anya Taylor-Joy dan Ralph Fiennes, yang berperan sebagai koki selebriti pendendam.

The Menu, disutradarai oleh veteran Suksesi Mark Mylod, meraup US$ 9 juta di 3.100 tempat. Dengan rating segar 90 persen di Rotten Tomatoes, film thriller berperingkat-R yang diulas dengan baik ini menarik cukup banyak penggemar Taylor-Joy.

She Said dari Universal gagal dengan US$ 2,3 juta di 2.022 bioskop. Film yang dibintangi Carey Mulligan dan Zoe Kazan sebagai reporter New York Times Megan Twohey dan Jodi Kantor, membongkar perlakuan prosuder layar lebar Hollywood Harvey Weinstein yang melecehkan banyak wanita.

Para kritikus menyebut She Said, yang ditayangkan perdana di Festival Film New York pada bulan Oktober, sebuah film thriller surat kabar modern yang memukau, dan para penonton memberinya "A" CinemaScore.

Sumber: CNA