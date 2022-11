Gelar Konser Orkestra, Dewa 19 Hadirkan 3 Vokalis Sekaligus

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik papan atas Dewa 19 bakal menghadirkan tiga vokalis sekaligus untuk konser orkestra bertajuk “DEWA 19 – A NIGHT AT THE ORCHESTRA Episode 2” yang akan digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta pada Sabtu (10/12/2022) mendatang.

Tiga vokalis sekaligus akan tampil, yakni Once Mekel, Virzha dan Ello dengan penampilan spesial dari Diva pop tanah air Reza Artamevia.

Hal itu diungkapkan pihak Redline Kreasindo dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media, Senin (21/11/2022).

“Konser Dewa 19 kali ini akan dibuat sangat spesial dan intimate untuk para baladewa dan baladewi yang ingin menyaksikan aksi panggung Dewa 19 dengan sentuhan musik orkestra yang megah dan elegan, Dewa 19 – A Night At The Orchestra Episode 2 akan menjadi show spektakuler yang istimewa dan memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda dari konser–konser Dewa 19 sebelumnya, konser ini akan melibatkan musisi–musisi ternama Once Mekel, Virzha, Ello termasuk penampilan spesial dari Reza Artamevia," jelas Ivan Haris selaku Founder Redline Kreasindo.

Ditambahkannya, konser mahakarya Dewa 19 ini akan berbeda dengan konser Dewa sebelumnya karena akan dimeriahkan oleh sajian musik orkestra dari musisi ternama Indonesia.

"Pastikan untuk tidak terlewatkan konser mahakarya atau konser masterpiece Dewa 19 ini dengan suasana yang berbeda diiringi musik orkestra, tiket akan mulai tersedia pada hari Senin, 21 November 2022 dengan presale terbatas hanya melalui tiket.com mulai pukul 19.00 WIB," tambahnya.

Sementara itu pentolan Dewa 19, Ahmad Dhani Prasetyo mengungkapkan bahwa Konser ini menjadi bagian dari Konser 30 tahun Dewa 19 berkarya di industri musik tanah air.

"Nama tajuk konser ini terinspirasi dari album Queen yang dirilis pada tahun 1975 yang berjudul A Night At The Orchestra, setelah 30 tahun berkarier, saya ingin melakukan revolusi dengan menggelar konser yang ke depannya bisa menjadi gaya hidup baru dalam menikmati musik orkestra di Ibu kota maupun di Indonesia," tandas Dhani.

Untuk bisa menyaksikan konser ini, para pengunjung bisa membeli tiketnya yang disediakan dalam 4 kategori yakni Titanium dengan harga tiket Rp. 2 juta, Kelas Platinum dengan harga Rp. 1,5 juta dan kelas Diamond dengan harga tiket Rp 1 juta yang dapat dibeli di official tiket.com.

Dan tiket presale terbatas dengan harga presale untuk kelas Titanium Rp. 1.700.000.- kelas Platinum Rp. 1.200.000.- dan juga kelas Diamond Rp. 700.000.- yang akan mulai dijual pada hari Senin tanggal 21 November 2022 pukul 19.00 WIB hanya melalui official tiket resmi tiket.com.

