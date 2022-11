Adik Ditemukan, Dinar Candy Boyong Keluarganya ke Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com - Muhammad Pangeran Giri alias Teteng, adik artis Dinar Candy yang dikabarkan hilang saat gempa Cianjur akhirnya ditemukan. Teteng sempat terjebak di reruntuhan bangunan Pesantren Al Uzlah Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Aktor Ridho Ilahi mengungkapkan, kedua orang tua Dinar Candy saat ini sedang membawa sang adik ke Jakarta.

"Setelah ditemukan, Teteng atau Cecep (adik Dinar Candy) langsung dipertemukan oleh kedua orang tua Dinar dan saat ini kondisinya ibu dan bapak serta adiknya tengah on the way ke Jakarta untuk ketemuDinar," ungkap Ridho saat dihubungi sejumlah media, Selasa (22/11/2022).

Ridho juga berdoa agar seluruh masyarakat yang terdampak gempa Cianjur bisa tabah menghadapi musibah ini.

"Buat saudara-saudaraku yang ada di Cianjur dan buat saudaraku yang ada di sosmed di mana pun berada mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita di Cianjur diberikan ketabahan dan kesabaran dilindungi oleh Allah SWT dan dijauhkan dari musibah selanjutnya dan diberikan yang terbaik untuk mereka," harapnya.

Sebelumnya, Ridho Ilahi menjelaskan, Teteng atau Cecep, adik kandung artis Dinar Candy yang dikabarkan hilang telah ditemukan dan dalam kondisi baik-baik saja. Teteng sempat terjebak di antara reruntuhan bangunan pesantren yang roboh akibat gempa bermagnitudo 5,6 SR yang mengguncang wilayah Cianjur Senin (21/11/2022) kemarin.

"Barusan dikabari sama Dinar kalau Teteng atau panggilan Cecep sudah ditemukan alhamdulillah sehat. Dia (adik Dinar Candy) sempat bercerita apa yang terjadi di pesantrennya. Banyak santri yang patah tulang karena melompat dari lantai dua, lantai tiga," tegas Ridho.

"Teteng pun sempat mengalami kesusahan dari basement ketika dia ingin keluar dari reruntuhan dan alhamdulillah Teteng bisa keluar dan berkumpul dengan teman-teman di tengah-tengah lapangan," katanya.

