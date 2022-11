Pemenang Piala Citra FFI 2022 Telah Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya

Jakarta, Beritasatu.com - Malam Penganugerahan Piala Citra di ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2022 yang digelar di Plenary Hall, Jakarta Convention Center telah mengumumkan daftar pemenang dari setiap kategori penghargaan, Selasa (23/11/2022) malam. Acara ini dihadiri oleh sederet sineas, aktor dan aktris kenamaan tanah air.

Tidak ketinggalan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani turut menghadiri acara tersebut.

FFI 2022 sukses dilaksanakan dengan mengangkat tema "Perempuan: Citra, Karya dan Karsa". Kata citra melambangkan keindahan perempuan yang abadi, kata karya melambangkan ciptaan yang lahir dan kata karsa melambangkan sumber kekuatan karya yang lahir dari perempuan.

Perempuan sebagai insan adalah sebuah kelahiran sedangkan perempuan dalam industri film tanah air merupakan sumber kelahiran karya.

Secara garis besar tema ini diambil sebagai penghargaan kepada para kaum hawa yang berperan besar di dalam penguatan ekosistem perfilman Indonesia.

Ajang ini bukan sekadar sebagai kompetisi namun menjadi penguat dinamika perfilman Indonesia pascapandemi Covid-19.

Berikut daftar lengkap pemenang Piala Citra FFI 2022:

Film Cerita Panjang Terbaik

Before, Now & Then (Nana) (Produksi:Fourcolours Films, Produser: Ifa Isfansyah, Gita Fara)

Pemeran Utama Perempuan Terbaik

Ladya Cheryl (Seperti Dendam, Harus Dibayar Tuntas)

Pemeran Utama Pria Terbaik

Marthino Lio (Seperti Dendam, Harus Dibayar Tuntas)

Sutradara Terbaik

Edwin (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas)

Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik

Putri Marino (Losmen Bu Broto)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Slamet Rahardjo Djarot (Cinta Pertama, Kedua & Ketiga)

Penulis Skenario Asli Terbaik

Makbul Mubarak (Autobiography)

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik

Edwin, Eka Kurniawan (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas)

Pengarah Sinematografi Terbaik

Batara Goempar, I. C. S (Before, Now & Then (Nana))

Pengarah Artistik Terbaik

Vida Sylvia (Before, Now & Then (Nana))

Penata Efek Visual Terbaik

Abby Eldipie (Pengabdi Setan 2: Communion)

Penyunting Gambar Terbaik

Akhmad Fesdi Anggoro (Before, Now & Then (Nana))

Penata Suara Terbaik

Mohamad Ikhsan, Anhar Moha (Pengabdi Setan 2: Communion)

Penata Musik Terbaik

Ricky Lionardi (Before, Now & Then (Nana))

Pencipta Lagu Tema Terbaik

Monty Tiwa, Andi Rianto (Melangkah) - Backstage

Penata Busana Terbaik

Gemailla Gea Gerantiana (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas)

Penata Rias Terbaik

Eba Sheba (Kadet 1947)

Film Animasi Pendek Terbaik

Blackout (Sutradara dan Produser: Faiz Azhar)

Film Cerita Pendek Terbaik

Dancing Colors (Sutradara: M. Reza Fahriansyah, Produser: Said Nurhidayat)

Film Dokumenter Panjang Terbaik

Ininnawa: An Island Calling (Sutradara: Arfan Sabran, Produser: Nick Calpakdjlan, Mark Olsen)

Film Dokumenter Pendek Terbaik

Gimbal (Sutradara: Sidiq Ariyadi, Produser: Irnayani Dina Mahmudah)

Karya Kritik Film Terbaik

Perempuan Sebagai Ilusi: Politik Seksual Film Love

Lifetime Achievement

Rima Melati

Aktor Pilihan Penonton

Vino G. Bastian (Miracle in Cell no 7)

Aktris Pilihan Penonton

Aghniny Haque (Mencuri Raden Saleh)

Film Pilihan Penonton

Mencuri Raden Saleh.

