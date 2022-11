HSMUN Jadi Ajang Berlatih Seni Diplomasi ala PBB

Jakarta, Beritasatu.com- HighScope Model United Nations (HSMUN) menjadi ajang berlatih seni diplomasi ala Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA). Ajang ini diikuti 114 siswa-siswi dari 15 sekolah dari DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Bali.

Setelah menjadi menjadi tolak ukur kegiatan–kegiatan serupa di Indonesia selama lebih dari satu dekade, HSMUN kembali berlangsung secara luring pada tahun 2022. Tahun ke-13 ini, HSMUN mengangkat tema“Hand in Hand Toward Solving a Global Crisis.”

“Saya melihat bahwa para delegasi di HSMUN adalah bagian dari bonus demografi Indonesia yang berkualitas. Mereka telah memiliki visi kebangsaan serta wawasan internasional yang baik. Levelnya dalam melihat fenomena internasional atau krisis global seperti climate change perlu dipertahankan dan terus diasah agar semakin berkembang. Para delegasi pun memiliki pengetahuan serta keinginan yang kuat untuk mencari solusi bersama dalam mengatasi krisis global,” kata Komisaris Independen Semen Tonasa, Husain Abdullah di penghujung acara pembukaan.

Acara ini dimulai dengan Technical Meeting yang dihadiri oleh seluruh peserta. Rangkaian acara kembali dilanjutkan pada 23-24 November 2022, yang dimulai dengan Opening Ceremony dari Husain Abdullah yang juga juru bicara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Semoga kelak Anda semua menjadi bagian dari aktor atau diplomat, yang dapat berperan aktif dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia dan mencapai kesejahteraan umat manusia serta menegakkan perdamaian dunia,” tambahnya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan The Conference, Evening Gala, General Assembly dan Closing Ceremony yang diadakan di Sekolah HighScope Indonesia TB Simatupang.

HSMUN merupakan wadah yang tepat bagi siswa jenjang pendidikan SMA untuk mengasah skills dan values melalui pengetahuan akan PBB serta permasalahan dunia secara umum. Keterampilan lain yang dibutuhkan di abad 21, seperti keterampilan berbicara di depan publik (public speaking), keterampilan menulis (writing skill), keterampilan bernegosiasi (negotiation skill), keterampilan melakukan riset/penelitian (research skill), keterampilan memecahkan masalah (problem solving), pembangunan kesepahaman (consensus building), serta kompromi dan kerja sama (compromise and cooperation) pun diasah selama dua hari ini.

Selain itu, para peserta juga diharapkan untuk dapat mengenal serta belajar mengenai diplomasi, isu-isu global, dan mencari solusi atas permasalahan global sejak dini. Seluruh ketrampilan ini dibutuhkan oleh para generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di masa depan ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Pada sesi Conference para delegasi perwakilan sekolah akan mewakili negara-negara anggota PBB dan enam komite PBB. Di dalam Committee Session inilah setiap peserta/delegasi dapat menjelaskan posisi dari negara yang mereka wakili terkait dengan isu yang dibahas, mempertahankan argumentasi dan hak-hak dari negara yang mereka wakili, serta berusaha mencari dukungan dari negara-negara lain untuk mendukung resolusi yang mereka rancang.

Sementara dalam General Assembly di hari terakhir, masing-masing delegasi mempresentasikan resolusi yang telah mereka buat dan seluruh delegasi akan memberikan suara apakah mendukung atau menolak resolusi tersebut.

Sesi Conference, social event & Sidang Umum (General Assembly) dipimpin oleh siswa-siswi dari Sekolah HighScope Indonesia yang telah memiliki pengalaman berpartisipasi di ajang Model United Nations di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan Indonesia. Acara ini diakhiri dengan Closing Ceremony dan pemberian penghargaan untuk berbagai kategori, yaitu: Best Delegate, Honorable Mention, Outstanding Delegate, Best Position Paper, Verbal Commendation, dan Best Directive.

