Sejarah Perhiasan serta Fungsinya yang Berubah dari Masa ke Masa

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak orang, apalagi kaum wanita, suka mengoleksi berbagai jenis perhiasan, seperti liontin, kalung, gelang, anting-anting, dan berbagai jenis perhiasan lainnya. Di mana perhiasan digunakan bukan hanya sebagai penambah keindahan dalam segi penampilan, tetapi juga sebagai lambang martabat, integritas, serta status sosial dari orang yang memakainya.

Selain itu, berbagai jenis perhiasan banyak dipengaruhi oleh faktor budaya, ras, agama, dan lainnya sehingga setiap bentuk atau corak perhiasan yang dihasilkan mencirikan sebuah identitas dari budaya atau agama tertentu. Agama Kristen misalnya, membuat sebuah perhiasan salah satunya berupa salib dengan balutan berlian, emas, maupun perak; yang menjadi sebuah simbol dan identitas keagungan dari agama tersebut yang tersebar di setiap gereja yang ada.

Lebih jauh lagi, bahkan zaman prasejarah, bentuk perhiasan bukan terbuat dari emas, perak, atau batu-batuan mewah. Akan tetapi, bentuk perhiasan zaman prasejarah terbuat dari kulit binatang, tulang, daun, kayu, dan cangkang kerang. Sehingga, bentuk dan material perhiasan mengalami perubahan dari masa ke masa.

Fungsi Perhiasan dari Masa ke Masa

Fungsi perhiasan terus berubah dan bertambah yang dipengaruhi oleh konstruksi budaya di setiap zaman, dimulai dari fungsinya sebagai mata uang, hingga sebagai bentuk mode dan ekspresi seni, sesuai dengan corak dari masing-masing budaya, ras, atau agama tertentu.

Pada zaman prasejarah, fungsi perhiasan digunakan bukan sebagai penunjang penampilan, tetapi digunakan sebagai jimat atau media untuk melakukan sebuah ritual magis.

Kemudian pada zaman kerajaan, fungsi perhiasan digunakan sebagai aset untuk mengamankan kekayaan atau menjadi sebuah simbol dan identitas, yang mencerminkan kerajaan tersebut.

Lalu hari ini, fungsi perhiasan bukan lagi mempunyai arti sebagai jimat atau media untuk melakukan ritual. Akan tetapi, perhiasan hari ini digunakan sebagai penunjang penampilan yang mencerminkan martabat, kemapanan, dan integritas dari orang yang memakainya.

Bahkan, perhiasan berlian wanita merupakan perhiasan yang paling banyak dicari dan dijadikan koleksi hingga saat ini. Sehingga banyak orang, apalagi kaum wanita, yang berbondong-bondong ingin memiliki ataupun mengoleksi berbagai jenis diamond jewellery.



Mengoleksi Perhiasan Berlian



Perhiasan berlian memiliki berbagai jenis bentuk, seperti liontin berlian, cincin berlian, anting-anting berlian, kalung berlian cantik, dan masih banyak lagi. Tak sedikit kaum wanita beranggapan bahwa bahwa perhiasan berlian merupakan sebuah lambang martabat serta kemapanan bagi wanita tersebut. Baginya, memakai exclusive diamond jewellery akan akan semakin mempercantik penampilan, serta memberikan kesan mewah dan berkelas.

Bagi kamu yang ingin mulai memiliki dan mengoleksi perhiasan berlian tetapi kamu masih pemula, kamu bisa mulai mencoba memiliki perhiasan dari Moela collection, yaitu koleksi dari merek perhiasan The Palace Jeweler yang ditawarkan mulai dari harga Rp888.000 nett.

Moela collection dari The Palace Jeweler merupakan koleksi perhiasan berlian terjangkau, tetapi juga indah dan berkelas, yang memiliki berbagai konsep desain. Sangat cocok bagi kamu yang ingin segera memiliki dan mengoleksi perhiasan berlian.

Diketahui, Moela collection dari The Palace Jeweler mempersembahkan berbagai jenis perhiasan berlian yang terdiri dari 5 konsep desain. Pertama, yaitu seri 'BerMoela', sebuah perhiasan berlian dengan desain solitaire yaitu berlian mata satu yang simpel dan kekinian

Kedua, seri 'KaMoela', sebuah perhiasan berlian wanita yang memadukan desain solitaire dengan sentuhan fashionable twist.

Kemudian yang ketiga, seri 'TriMoela' sebuah perhiasan berlian dengan mengusung konsep desain Trilogi, yaitu berlian mata 3 yang mempunyai makna filosofis past, present, future; dengan sentuhan modern-elegan.



Keempat, ada seri 'Lovela' dengan mengusung konsep desain love yang beraksen tulisan 'Love' dengan sentuhan romantic-stylish.

Terakhir, seri 'Modela', yaitu perhiasan berlian yang menggunakan konsep desain unik, modern, dan youthful sebagai satu paduan.

Tak hanya itu, The Palace Jeweler sebagai #NationalJeweler juga menghadirkan promo Gift with Purchase, di mana pelanggan bisa mendapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian senilai Rp7 Jutaan. Liontin berlian ini memiliki desain ciri khas The Palace Jeweler, terdapat 1 piece diamond 0,050 carat dan berat emas +- 1,840 gram.

Nah, jika kamu ingin mengetahui informasi lebih detail tentang Moela collection, kamu juga bisa mengunjungi situs resmi #ThePalaceJeweler atau bisa juga mengikuti akun Instagram @thepalace_id dan TikTok @thepalacejeweler. Menariknya, kamu juga akan menemukan pengalaman berbelanja perhiasan yang seru dan asyik di gerai-gerai The Palace Jeweler, karena selain koleksinya yang lengkap, pelayanannya juga bikin nyaman dan betah.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini