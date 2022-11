Perhiasan Emas Unik yang Wajib Dikoleksi!

Jakarta, Beritasatu.com - Kamu suka mengoleksi berbagai perhiasan emas unik dan indah? Di antara koleksi perhiasan yang diluncurkan oleh berbagai gerai perhiasan di dunia sepanjang tahun 2022, salah satu yang istimewa dan bisa jadi inspirasi hadiah adalah perhiasan inovatif, hasil kolaborasi antara Frank & co. dengan HYBE, salah satu agency terbesar di Korea yang memegang lisensi TinyTAN.

Frank & co. dan HYBE memiliki kesamaan pandangan, yaitu ingin selalu memberikan kualitas yang terbaik dan beyond imagination. Oleh karena adanya kesamaan pandangan tersebut, maka terbentuklah NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection, yang merupakan varian pelengkap perhiasan dari seri pendahulunya, yaitu Frank & co.’s TinyTan Special Collection.

Keistimewaan NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection

NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection ini hadir sebagai bentuk apresiasi sekaligus kejutan untuk para pelanggan Frank & co. yang begitu antusias akan kehadiran seri pertama Frank & co.’s TinyTAN Special Collection pada Juni 2022 lalu.

Masih sama seperti seri terdahulunya, seri terbaru yang diluncurkan pada akhir September ini menghadirkan karakter TinyTAN yang terinspirasi oleh BTS, yaitu: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook. Dengan adanya perhiasan seri terbaru ini, Frank & co. ingin turut membantu fashion enthusiast sekaligus para pelanggan untuk tampil dengan gaya yang beyond imagination.

Jika, pada seri terdahulu perhiasan yang diluncurkan berupa perhiasan emas dan perhiasan berlian, maka pada seri terbaru ini menghadirkan perhiasan emas eksklusif saja, terdiri atas 3 items, yaitu: drawstring bracelet (gelang serut), mismatch earrings (anting-anting berlainan bentuk), dan gold pendant (liontin emas).

Dikemas cantik dan menggemaskan, setiap item perhiasan dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection ini terdiri dari tujuh pieces, sehingga keseluruhan dari koleksi ini berjumlah 21 pieces.









Kamu bisa menggunakan perhiasan emas terbaru drawstring bracelet dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection untuk menunjang penampilan di berbagai gaya dan acara. Keunikannya bisa kamu temukan pada karakter TinyTAN yang dibuat secara presisi, dan diaplikasikan dalam perhiasan emas eksklusif ini. Selain itu, kamu akan dengan mudah menggunakan model gelang serut ini, karena ukuran gelang dapat disesuaikan besar dan kecilnya, menyesuaikan ukuran tanganmu.

Keunikan lain, dapat kamu temukan pada perhiasan model terbaru mismatch earrings dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection. Anting-anting ini memiliki bentuk berlainan pada sisi kanan dan sisi kiri. Perhiasan emas unik ini dijamin akan membuatmu tampil ‘nyentrik’ saat menggunakannya!

Seluruh perhiasan emas unik dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection ini terbuat dari emas 18 karat, dan telah mengantongi sertifikat SNI juga. Detail perhiasannya pun dibuat menggunakan teknologi Italia, sehingga menghasilkan grafir yang begitu presisi. Terdapat pula mirror finish untuk memberikan hasil pantulan emas yang sangat mengilap, sehingga kilaunya menambah pesona tersendiri.

Jadikan NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection ini sebagai inspirasi hadiah untuk orang-orang yang istimewa di hidupmu; mulai dari keluarga, sahabat, atau pasanganmu. Terlebih, perhiasan model terbaru ini juga ditujukan sebagai perhiasan yang unisex, artinya dapat digunakan oleh wanita maupun pria. Jadi, tidak perlu ragu lagi untuk #NyatakanTinyTANdenganFranknco!



Liontin Istimewa dari Frank & co.



Selain koleksi perhiasan terbaru, #Franknco juga memberikan hadiah istimewa bagi para pelanggan setia di penghujung tahun, berupa promo Gift with Purchase. Melalui promo ini, kamu berkesempatan memperoleh hadiah gratis berupa liontin emas berpadu dengan berlian, pada setiap pembelian perhiasan (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku).



Perhiasan emas eksklusif pada liontin istimewa ini menggunakan emas 18 karat bersertifikat SNI dengan sentuhan yellow gold. Dengan desain sebuah rusa, liontin yang diberia nama Frank Deer ini memiliki satu berlian berkualitas VVS (Very Very Slightly Included) di antara tanduknya, sehingga kilaunya terlihat sangat menawan.



Tunggu apa, lagi? Yuk, segera lakukan pembelian dengan mengunjungi gerai-gerai Frank & co. terdekat. Temukan perhiasan model terbaru dari NEW Frank & co.’s TinyTAN Special Collection dan raih keuntungan berlipat dalam promo Gift with Purchase-nya. Kunjungi juga website Frank & co. serta mengikuti akun Instagram Frank & co. agar tidak ketinggalan informasi terbaru ya!

