BTS Ukir Sejarah Baru di Ajang MAMA Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Grup vokal pria asal Korea Selatan (Korsel), BTS mengukir sejarah pada acara penghargaan musik tahunan paling bergengsi se-Asia, Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2022, baru saja digelar di Kyocera Dome Osaka, Jepang, Rabu (30/12/2022).

BTS berhasil mengukir sejarah baru di ajang MAMA Awards 2022 tersebut dengan menjadi grup vokal pria pertama yang meraih penghargaan spesial. BTS berhasil membawa pulang piala baru, yakni MAMA Platinum dan memenangkan empat Daesang (penghargaan utama) selama 3 tahun berturut-turut.

Dikutip dari akun Twitter BTS, keempat Daesang yang diraih oleh grup vokal itu adalah Artist of the Year, Album of the Year, dan Worldwide Icon of the Year, termasuk MAMA Platinum. BTS juga pernah menyabet 4 Daesang sekaligus pada 2019-2022.

Pada 2019, BTS memenangkan penghargaan Record of the Year, Artist of the Year, Album of the Year, dan Song of the Year. Lalu pada 2020, BTS meraih penghargaan Album of the Year, Artist of the Year, Worldwide Icon of the Year, dan Song of the Year.

Setahun kemudian, Jungkook dan kawan-kawan kembali memborong penghargaan untuk kategori Song of the Year, Album of the Year, Worldwide Icon of the Year, dan Artist of the Year.

Kini, MAMA Platinum menjadi capaian tertinggi dalam acara penghargaan tersebut. Melansir ...

Sumber: BeritaSatu.com