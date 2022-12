Promotor Pastikan Konser Blackpink Tetap Digelar di GBK

Jakarta, Beritasatu.com - iMEI Indonesia selaku promotor konser Blackpink Jakarta, menyatakan konser bertajuk "Blackpink World Tour (Born Pink) Jakarta" akan tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 11 Maret dan 12 Maret 2023. Hal itu diungkapkan pihak iMEI Indonesia dalam keterangannya melalui akun Instagram @ime_indonesia.

"Hi Indonesian BLINKs, are you ready for BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA on 11 March 2023 at 7PM and 12 March 2023 at 6:30PM at Gelora Bung Karno Main Stadium?," tulis iMEI Indonesia yang dikutip, Rabu (7/12/2022).

Di sisi lain, YG Entertainment selaku agensi Blackpink juga mengumumkan konser girlband asal Korea Selatan itu akan tetap diselenggarakan selama dua hari yakni pada 11 Maret dan 12 Maret 2023 mendatang.

"Blackpink konser di Jakarta akan diselenggarakan 11-12 Maret 2023 di Gelora Bung Karno," tegas pihak YG Entertainment.

Sejumlah warganet mengaku masih bingung dengan pengumuman pihak iME Indonesia terkait penggunaan Stadion Utama GBK sebagai lokasi konser Blackpink. Hal ini mengingat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali beberapa kali menyampaikan Stadion Utama GBK tidak boleh digunakan sebagai lokasi konser dan aktivitas apa pun sebelum penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang. Hal tersebut merujuk pada aturan yang telah dikeluarkan FIFA terkait penggunaan stadion menjelang Piala Dunia U-20.

"Halo min, gimana kelanjutan venue untuk Blackpink ya min? GBK ga bole dipake karena mau renov dan untuk piala dunia, mohon konfirmasi nya min," tulis seorang warganet yang minta kejelasan lokasi konsernya.

"Coba venue-nya dimana jadinya. Di berita liat GBK ga boleh dipakai," tambah warganet lainnya.

Namun begitu, sejumlah warganet tetap yakin pengumuman pihak promotor ini sebagai jawaban kekhawatiran masyarakat dimana konser Blackpink akan digelar.

"TERPANTAU MASIH AMAN DI GBK, Makanya dr kmren tmn2 ngeledek batal2, ah gw diemin aja, selama promotor blm konfirm ini itu, slow blinks," tegas warganet.

"Gua tetep percaya IME, di era gempuran berita-berita di luar sana," tandas warganet lainnya.

