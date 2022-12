Telkomsel MyAds Hadirkan Ragam Fitur Baru

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel terus mengutamakan prinsip customer-centricity di setiap lini produk dan layanan yang dihadirkan. Termasuk yang terbaru, saat menghadirkan dan mengembangkan layanan “Telkomsel MyAds”. Telkomsel MyAds sendiri merupakan sebuah layanan beriklan yang memudahkan pengiklan menyasar audiens yang tepat agar usaha lebih berkembang, lebih dikenal, dan lebih dipercaya.

Telkomsel saat ini mengembangkan MyAds dengan wajah baru yang juga dilengkapi dengan beberapa tambahan fitur terdepan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pebisnis dalam beriklan. Pengembangan dan perubahan yang dihadirkan meliputi tampilan pada website desktop myads.telkomsel.com maupun mobile, article page, offdeck display banner, report & insight campaign, dan diskon komunitas untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para pebisnis agar dapat #LebihDikenalLebihDipercaya di mata pelanggan dan calon pelanggan.

Vice President Digital Advertising and Banking Telkomsel Arief Pradetya mengatakan, “Pengembangan MyAds ini merupakan bentuk komitmen Telkomsel dalam meningkatkan pelayanan untuk dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dalam menjangkau calon konsumen yang tepat secara eksklusif, spesifik, dan terukur. Inisiatif pengembangan platform MyAds ini senantiasa dilakukan untuk memastikan setiap portofolio bisnis Telkomsel di segala sektor dapat terus relevan dan selalu diandalkan dalam memenuhi kebutuhan pengguna.



Melalui pengembangan ini, Telkomsel MyAds akan menjadi layanan yang selalu mendukung kemajuan sektor enterprise dan UMKM dengan menjangkau pasar yang lebih luas secara tepat di Indonesia.”



Peningkatan dari sisi UI/UX dilakukan terhadap keseluruhan tampilan untuk memberikan pengalaman terbaik dalam beriklan di platform Telkomsel MyAds, sehingga pelanggan dapat merasakan pengalaman beriklan yang lebih nyaman dengan proses yang efisien, baik melalui web desktop maupun web mobile. Salah satu pembaruan adalah dengan menghadirkan Article Page, dimana laman baru tersebut dihadirkan sebagai sarana bagi pengguna untuk mendapatkan informasi, inspirasi, hingga studi kasus yang seluruhnya berkaitan dengan bisnis dan iklan pada platform MyAds.



Arief lebih lanjut menambahkan Telkomsel turut menghadirkan pembaruan pada platform MyAds dengan menghadirkan layanan baru, yaitu offdeck display banner yang memungkinkan pengguna MyAds dapat memunculkan iklannya di berbagai halaman website yang dikunjungi oleh pelanggan Telkomsel saat sedang berselancar di internet. Fitur baru pada platform MyAds yang dihadirkan selanjutnya adalah demographic reach and campaign insight pada dashboard website.



Fitur baru tersebut memungkinkan pengguna untuk mengetahui jangkauan demografis dari iklan yang telah dibuat, seperti gender, usia, lokasi, jenis device, dan lainnya. Kemudian, melalui fitur ini pengguna pun dapat mengetahui performa iklan yang telah dibuat selama satu bulan terakhir.



Platform MyAds juga mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dalam memberikan dampak langsung bagi ekosistem periklanan digital nasional, di mana jumlah pengguna MyAds tumbuh hingga 20% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, untuk memberikan layanan yang bernilai tambah lainnya, Telkomsel MyAds juga menghadirkan diskon khusus kepada seluruh komunitas dan anggotanya yang sudah tergabung dalam mitra MyAds.



Inisiatif tersebut diambil sebagai upaya membuka peluang lebih luas kepada masyarakat yang ingin bisnisnya #LebihDikenalLebihDipercaya oleh pelanggan, seiring dengan performa bisnis yang meningkat melalui dukungan platform MyAds yang dapat diakses melalui myads.telkomsel.com.



“Platform MyAds yang hadir dengan fitur lebih lengkap ini akan menjadi solusi bagi pelanggan yang membutuhkan dukungan dalam mengembangkan bisnisnya, mulai dari skala kecil hingga besar melalui pemanfaatan teknologi digital terdepan. Tentunya, kami berharap platform MyAds dapat mendorong penetrasi layanan berbasis digital dari Telkomsel yang lebih luas lagi, sekaligus mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital di lintas sektor industri di Indonesia,” tandas Arief. (ADV)

