Nielsen: Vidio Paling Banyak Ditonton, Netflix Nomer 3

Jakarta, Beritasatu.com- Hasil survei Nielsen Indonesia menempatkan Vidio sebagai platform streaming yang paling banyak diakses masyarakat. Adapun perinciannya, Vidio 4,4%, Disney+ Hotstar 2%, Netflix 1,6%, Viu 1%, RCTI+ 0,9%. Kemudian diikuti iQIYI, dan Vision.

“Ini kita bicara di 11 kota besar,” kata Hellen Katherina, Direktur Eksekutif Nielsen Indonesia pada acara “Peluncuran Streaming Content Rating di Indonesia”, di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Sebagaimana diketahui, Nielsen Indonesia melakukan survei mulai Juni 2022- Agustus 2022, terhadap 11.500 responden dari televisi panel dan mobile panel sebanyak 3.700 individu. Responden ini berusia lebih dari 10 tahun dan memiliki TV berfungsi baik di Indonesia dan memiliki smartphone pribadi.

Adapun survei ini dilakukan di 11 kota besar di Indonesia meliputi Bandung, Banjarmasin, Denpasar, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang, Semarang dan Surakarta. Adapun cakupan kepemirsaan adalah aplikasi YouTube, Vidio, Viu, Netflix, Disney+Hostar, RCTI+, iQIYI, dan Vision.

BACA JUGA

Internet Gantikan Peran Televisi? Ini Kata Nielsen Indonesia

Hellen menuturkan, mobile streaming menjangkau lebih dari 80% pemirsa televisi dan ditonton rata-rata 9 jam per bulan. Sementara untuk heavy user dapat menghabiskan 28 jam per bulan. Namun, angka ini masih jauh di bawah rata-rata waktu menonton televisi mencapainya 80 jam per bulan.

Dikatakan Hellen, melalui streaming content ratings, Nielsen membantu industri dalam memahami pemirsa streaming dan bagaimana mereka terlibat dengan konten, sehingga memungkinkan pemasar atau penyiar memahami dengan lebih lengkap lanskap kompetensi untuk mendapatkan atensi audiens.

“Saat ini sangat penting bagi klien kami untuk memiliki pemahaman yang mumpuni tentang lanskap streaming, terutama pandangan tentang komunikasi audiens yang memperhitungkan total penggunaan platform streaming yang sebanding dengan televisi linear,” ucapnya.

Baca selanjutnya

Dikatakannya, Nielsen Streaming Content Ratings memberikan pandangan komprehensif tentang konsumsi streaming ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com