Tak Hanya Piawai di Lapangan, Pemain Bola ini Juga Romantis

Jakarta, Beritasatu.com - Ada begitu banyak pemain bola terkenal dunia yang jago dalam mencetak gol di lapangan. Gaya bermainnya yang garang selalu membuat lawannya waspada ketika sudah memegang bola.

Meskipun garang di lapangan, ternyata beberapa pemain bola terkenal dunia justru sangat romantis terhadap pasangan. Salah satunya yaitu di momen pertunangan dengan memberikan cincin mewah dan mahal sebagai bukti rasa cintanya yang besar.

Siapa yang tidak kenal pemain bola terkenal dunia asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Pria yang sering disapa CR7 ini membuktikan rasa cinta kepada pasangannya, Georgina Rodriguez, dengan memberikan cincin yang mahal di momen pertunangannya itu.

Dilansir dari The Sun, cincin tersebut merupakan cincin termahal di antara WAGs (wives and girlfriends) dari pasangan pesepak bola lainnya. Ronaldo memberikan cincin bertahtakan berlian seharga 615.000 poundsterling atau sekitar Rp 11,7 miliar.

Selain Ronaldo, kiper andalan Inggris, Jordan Pickford juga memberikan cincin tunangan untuk sang istri Megan Davison. Cincin yang diberikan Pickford senilai 500.000 poundsterling atau setara Rp 9,5 miliar.

Cincin tunangan adalah sebagai tanda pengikat pasangan yang melambangkan kesetiaan dan keberanian seorang laki-laki untuk menjaga pasangannya. Banyak yang beranggapan semakin indah dan mewah cincin tunangan, semakin yakin dan cinta sang lelaki kepada tunangannya.

Untuk itu, mencari cincin berlian wanita yang bisa menunjukan keyakinan dan keberanian seorang laki-laki kepada pasangannya membutuhkan effort yang cukup intens. Karena hal tersebut harus berangkat dari pertimbangan yang sangat matang.

Kalau kamu ingin mengikuti jejak pemain bola terkenal seperti cerita di atas saat akan #NyatakanCintamu, kamu bisa mencoba memberikan cincin berlian salah satu koleksi Frank & co., yakni Elba Collection.

Elba Collection dari Frank & co. merupakan koleksi perhiasan yang terinspirasi dari desain classic solitaire yang berarti kesetiaan. Selain itu, Elba Collection juga melambangkan keteguhan dan kemakmuran bagi pemakainya.

Cincin berlian koleksi dari Frank & co., sebuah merek perhiasan terkenal, menampilkan keanggunan dan kemewahan serta desainnya yang kaya. Selain itu, cincin tersebut juga terbuat dari emas dengan batu safir biru di tengahnya serta dikelilingi oleh 78 butir berlian.

Kamu juga bisa memilih berbagai perhiasan berlian lain dari Elba Collection yang terdiri dari gelang, anting, dan liontin berlian berkualitas, kemudian memberikan kepada pasangan sebagai bentuk #NyatakandenganFranknco rasa cinta dan kasih sayangmu yang mendalam.

Kamu juga punya kesempatan mendapatkan keuntungan berlipat dari Frank & co. lewat promo Gift with Purchase. Menyambut the gifting season, melalui promo Gift with Purchase ini, kamu bisa mendapatkan hadiah gratis berupa liontin berlian berkualitas dari #Franknco.

Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, kamu bisa mengunjungi gerai #Franknco di daerahmu atau kunjungi situs resmi Frank & co. dan ikuti akun instagramnya di @franknco_id.

Sumber: BeritaSatu.com