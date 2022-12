Soal Tren Warna 2023, Ini Prediksi Jims Honey

Bekasi, Beritasatu.com- Tren warna pada tahun 2023 diprediksi Jims Honey tidak jauh berbeda dari tahun 2022. Tren warna soft 2023 masih melanjutkan kecenderungan tahun 2022, saat dunia sedang masa pemulihan pascaCovid-19.

“Tren warna tahun 2023 untuk setengah tahun pertama, tidak berbeda jauh dengan tahun 2022. Warna dominan dari tahun 2022, dibuat versi lebih soft pada tahun 2023,” kata Corporate Owner Korporasi Jims Honey Pusat, Hanny Zeng di Bekasi, Sabtu (17/12/2022).

Hanny mengatakan tren warna soft itu mewakili simbol keberlanjutan dari tren tahun 2022. Sementara pada tahun 2023, warna strong sebagai simbol kebangkitan mulai bergeser perlahan.

“Strong color untuk membangun semangat menyala untuk bangkit, dan tahun 2023 dibuat versi lebih soft color agar membuat masyarakat yang sudah semangat menyala tersebut dapat merasakan rasa tenang dan menyesuaikan diri ke situasi dan kondisi, memunculkan rasa aman dan nyaman,” ungkapnya.

Selain tren warna, Hanny juga memprediksi jenis tas yang akan diminati pada tahun 2023.

“Setengah tahun pertama, pada 2023, sangat besar kemungkinan berpusat pada tas-tas yang lebih fungsional dan berukuran besar. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dengan sangat populer tas-tas kecil bahkan sampai tas sangat kecil atau micro bag,” sambung Hanny Zeng.

Menurut Hanny, selama Jims Honey 8 tahun berdiri dari tahun 2014, Jims Honey selalu menjunjung tinggi janjinya kepada konsumen, segala yang terbaik, diberikan kepada konsumen dengan produk dan pelayanan yang terbaik, yang selalu in line dengan tagline: Jims Honey, You Deserve The Best.

Hanny menambahkan simbolisasi rasa tenang dan penyesuaian diri warna soft juga menjadi satu doa juga dari Jims Honey, agar masyarakat Indonesia dapat semakin maju di tengah masa-masa yang cukup menegangkan melewati pandemi Covid-19.

Sumber: BeritaSatu.com