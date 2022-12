Ini Dia 6 Rekomendasi Destinasi Wisata di Bangkok

Jakarta, Beritasatu.com - Selain dikenal sebagai ibukota dari Thailand, Bangkok terkenal akan eksotismenya yang menarik banyak wisatawan di seluruh dunia. Apalagi, Bangkok juga punya banyak tempat hiburan serta destinasi wisata yang bisa menarik para wisatawan untuk dikunjungi. Untuk mempermudah perjalananmu, ada baiknya mencari akomodasi di lokasi yang cukup strategis seperti seperti di daerah Pratunam.

Pratunam sendiri merupakan salah daerah yang dikenal sebagai distrik belanja populer di Bangkok. Karena itu, terdapat banyak hotel di Pratunam Bangkok. Agar lebih mudah, Anda bisa melakukan booking online hotel favoritmu di Pratunam lewat Traveloka. Apalagi, saat ini sedang berlangsung Traveloka promo akhir tahun dadakan.

Jika persoalan akomodasi sudah teratasi, lantas apa saja destinasi wisata yang kira-kira layak dikunjungi saat berlibur di Bangkok? Berikut ini ada beberapa rekomendasinya!

1. Wat Arun

Ini merupakan Kuil Buddha yang tertua di Kota Bangkok. Kuil yang berada di tepi sungai Chao Phraya sebelah barat ini punya menara dengan ketinggian sekitar 80 meter. Menariknya lagi, menara tersebut dipenuhi dengan kepingan porselen Cina di sekelilingnya. Kuil yang dikenal juga sebagai Temple of Dawn (Kuil Fajar) ini dibangun di zaman Kerajaan Ayutthaya.

Selain menara tersebut, Anda juga bisa menyambangi aula penahbisan di kuil ini. Sebab, dinding aulanya penuh mural dengan gambar seputar perjalanan kehidupan Buddha. Anda bisa mengunjungi Kuil Wat Arun kapan saja karena tempat ini dibuka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore.

2. Sea Life Bangkok Ocean World

Destinasi wisata Bangkok ini merupakan kawasan akuarium seluas 10.000 meter persegi dengan koleksi lebih dari 30.000 makhluk bawah laut di dalamnya. Di tempat ini, Anda bisa menemukan berbagai hewan laut yang unik seperti gurita raksasa, hiu martil, hingga ikan yang berasal dari Hutan Amazon.

Anda juga bisa mencoba menyaksikan pertunjukan 4D seputar kehidupan laut dan atraksi berjalan di dalam air. Sebagai informasi, Sea Life Bangkok Ocean World ini dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga pukul 8 malam.

3. Dream World

Ini merupakan taman hiburan yang populer di Kota Bangkok. Terdapat 4 zona di dalam taman hiburan ini seperti Dream Garden, Dream World Plaza, Adventure Land, dan Fantasy Land. Di zona terakhir yang disebut, Anda bisa menemukan berbagai replika bangunan dari dongeng anak populer seperti Gingerbread House, Giant House, dan Sleeping Beauty.

Adapun, berbagai wahana permainan yang bisa Anda jajal di Dream World seperti Snow Town, Space Train, Bioskop 4D, dan Viking Ship. Perlu diketahui, Dream World ini dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga pukul 5 sore. Pengecualian pada akhir pekan yang buka hingga pukul 6 sore.

4. Wat Pho

Kuil yang punya nama resmi Wat Phra Chetuphon Vimolmangklararm Rajwaramahaviharn ini punya daya tarik yaitu patung Buddha raksasa yang sedang berbaring. Patung ini sendiri punya panjang sekitar 46 meter dan tinggi sampai 15 meter. Patung ini sendiri disebut menggambarkan perjalanan Buddha hingga sampai ke nirwana.

Selain melihat patung Buddha berbaring, Anda juga bisa melihat banyak patung lainnya di komplek kuil ini. Konon, patung di kuil ini jumlahnya bahkan mencapai 1000. Sebagai informasi, Kuil Wat Pho ini dibuka setiap hari untuk kunjungan umum dari jam 8.30 sampai pukul 6.30.

5. The Grand Palace

Dibangun pada tahun 1782, The Grand Palace awalnya digunakan sebagai kediaman dari para raja Thailand. Istana The Grand Palace sendiri terbagi menjadi tiga bagian. Bagian depan merupakan area untuk para menteri, sedangkan area tengah merupakan area tugas pemerintahan raja.

Terakhir, bagian dalam merupakan singgasana dari sang raja. Hanya saja, bagian dalam ini tidak dibuka untuk umum. Di sebelah istana ini, Anda pun bisa menemukan Kuil Wat Phra Kaew. Konon, kuil ini dianggap sebagai kuil paling suci di Thailand. Perlu diketahui, The Grand Palace ini dibuka setiap hari dari jam 8.30 hingga pukul 3.30.

6. Bangkok Art & Culture Center

Buat para penikmat seni, wajib banget berkunjung ke destinasi wisata ini saat sedang berlibur ke Bangkok. Tempat ini adalah pusat seni kontemporer di Kota Bangkok. Setiap tahun, ada berbagai pameran seni yang dihelat di Bangkok Art & Culture Center. Di sini, Anda bisa melihat berbagai koleksi lukisan sampai potret foto kenangan para Raja Thailand yang pernah berkuasa.

Menariknya lagi, Anda juga bisa mencoba membuat perhiasan sendiri saat berkunjung ke Bangkok Art & Culture Center. Perhiasan seperti liontin dengan nama dalam huruf Thai, Sanskerta, Jawa, hingga Mandarin bisa Anda buat di sini. Adapun Bangkok Art & Culture Center ini dibuka dari hari Senin hingga Sabtu dari jam 10 pagi hingga pukul 10 malam.

Itulah beberapa rekomendasi destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berlibur ke Bangkok. Untuk mendapatkan penawaran menarik saat ingin mencari akomodasi untuk berlibur ke Bangkok, sebaiknya Anda menggunakan Traveloka karena sedang ada promo akhir tahun dadakan.

Promo akhir tahun dadakan ini digelar oleh Traveloka yang menghadirkan diskon hotel & holiday stays hingga 70%. Adapun, promo ini berlangsung dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023.

Tentunya hal ini akan membuat rencana staycation, weekend, hingga liburan akhir tahun di hotel maupun holiday stays jadi tambah seru, bukan? Makanya, yuk pesan sekarang di Traveloka!

