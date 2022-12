Bolu Meranti, Oleh-oleh Khas Medan yang Legendaris

Medan, Beritasatu.com - Jika anda berkunjung ke kota Medan di momentum libur natal dan tahun baru (Nataru), jangan lupa untuk membeli oleh-oleh yang satu ini. Namanya adalah Bolu Meranti, yakni salah satu oleh-oleh khas kota Medan yang legendaris dan tersohor sampai ke penjuru negeri.

Bertempat di Jalan Kruing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera utara, yakni tempat Bolu Meranti dijajakan. Tak sedikit pengunjung dari berbagai daerah datang ke tempat ini setiap harinya.

Toko Bolu Meranti bisa menghabiskan ratusan kotak dengan berbagai varian rasa dalam sehari. Apalagi jika memasuki perayaan hari besar seperti natal, tahun baru dan Idulfitri ribuan kotak Bolu Meranti laku terjual.

Ditempat ini para pengunjung bisa memilih bolu dengan banyak varian rasa, mulai dari rasa coklat, keju, blueberry, stroberi, nanas kacang dan moka. Namun, yang paling favorit adalah bolu gulung three in one atau yang terdiri dari tiga varian rasa.

Lenti, salah satu pelanggan Bolu Meranti mengatakan, dirinya sudah sejak lama menjadi pelanggan Bolu Meranti, dan sengaja datang ke toko Bolu Meranti untuk membeli oleh-oleh khas kota Medan, sebelum kembali ke kampung halaman di Batam.

"Tekstur Bolu Meranti yang lembut dan rasanya yang enak ditambah memiliki varian rasa, membuat banyak orang terpesona dengan bolu ini," kata Lenti, Minggu (25/12/2022).

Menurut Lenti, rasa yang dimiliki Bolu Meranti juga berbeda dengan bolu lainnya. "Rasanya enak, lebih lembut topping-nya juara. Kalau harganya standar, tidak terlalu mahal untuk ukuran di kota Medan," imbuhnya.

Adapun harga jual Bolu Meranti sendiri bervariasi, mulai dari Rp 80.000 hingga Rp 200.000 sesuai dengan jenis varian rasa dan topping atau rasa tambahan.

Selain menghadirkan bolu gulung meranti, toko Bolu Meranti ini juga menjual berbagai jenis bolu lainnya, seperti aneka lapis legit, bika ambon dan bolu pandan, dengan harga jual di kisaran Rp 50.000 sampai Rp 200.000.

